У Горохові сталася автотроща за участю фури і легковика.ВІДЕО
16 травень, 23:41
Сьогодні, 16 травня, близько 20 години у Горохові сталася аварія.
Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.
Легковик зазнав значних механічних ушкоджень.
На перехресті вулиці Шевченка та вулиці Луцької зіткнулися вантажівка та «Мерседес». Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Зокрема, в авто повністю розтрощений бампер. Про постраждалих наразі не повідомляється.На місці події працює поліція. Деталі – згодом.
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Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.
Легковик зазнав значних механічних ушкоджень.
На перехресті вулиці Шевченка та вулиці Луцької зіткнулися вантажівка та «Мерседес». Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Зокрема, в авто повністю розтрощений бампер. Про постраждалих наразі не повідомляється.На місці події працює поліція. Деталі – згодом.
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