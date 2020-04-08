У Горохові сталася автотроща за участю фури і легковика.ВІДЕО



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Легковик зазнав значних механічних ушкоджень.



На перехресті вулиці Шевченка та вулиці Луцької зіткнулися вантажівка та «Мерседес». Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Зокрема, в авто повністю розтрощений бампер. Про постраждалих наразі не повідомляється.На місці події працює поліція. Деталі – згодом.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 травня, близько 20 години у Горохові сталася аварія.Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.Легковик зазнав значних механічних ушкоджень.На перехресті вулиці Шевченка та вулиці Луцької зіткнулися вантажівка та «Мерседес». Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Зокрема, в авто повністю розтрощений бампер. Про постраждалих наразі не повідомляється.На місці події працює поліція. Деталі – згодом.

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