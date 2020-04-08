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У Горохові сталася автотроща за участю фури і легковика.ВІДЕО

У Горохові сталася автотроща за участю фури і легковика.ВІДЕО
Сьогодні, 16 травня, близько 20 години у Горохові сталася аварія.
Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.

Легковик зазнав значних механічних ушкоджень.

На перехресті вулиці Шевченка та вулиці Луцької зіткнулися вантажівка та «Мерседес». Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Зокрема, в авто повністю розтрощений бампер. Про постраждалих наразі не повідомляється.На місці події працює поліція. Деталі – згодом.





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Теги: Горохів, ДТП, фура, мерседес
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