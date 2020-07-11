У Луцькраді відповіли на петицію щодо облаштування майданчиків для вигулу собак, що мали бути ще 7 років тому
Сьогодні, 13:30
У міській раді відповіли на петицію стосовно облаштування майданчиків для вигулу собак в Луцьку, котрі запланували зробити ще у 2014 році.
Так, за словами мера Ігоря Поліщука, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради № 457-1 «Про затвердження схем розміщення майданчиків для вигулу собак» та відповідно рішення № 404-1 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.08.2014 № 457-1 «Про затвердження схем розміщення майданчиків для вигулу собак» затвердили схеми розміщення майданчиків для вигулу собак в місті Луцьку.
Міський голова зауважив, що на сьогодні у місті вже облаштували дві локації для вигулу собак - поблизу РАГСу та за Палацом учнівської молоді.
"Робота по облаштуванню місць вигулу собак буде продовжено відповідно до затверджених схем при наявності коштів на проведення даного виду робіт. Луцькою міською радою спільно з КП "Ласка" проводиться активна робота з пошуку позабюджетних джерел фінансування", - йдеться у відповіді на петицію.
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Так, за словами мера Ігоря Поліщука, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради № 457-1 «Про затвердження схем розміщення майданчиків для вигулу собак» та відповідно рішення № 404-1 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.08.2014 № 457-1 «Про затвердження схем розміщення майданчиків для вигулу собак» затвердили схеми розміщення майданчиків для вигулу собак в місті Луцьку.
Міський голова зауважив, що на сьогодні у місті вже облаштували дві локації для вигулу собак - поблизу РАГСу та за Палацом учнівської молоді.
"Робота по облаштуванню місць вигулу собак буде продовжено відповідно до затверджених схем при наявності коштів на проведення даного виду робіт. Луцькою міською радою спільно з КП "Ласка" проводиться активна робота з пошуку позабюджетних джерел фінансування", - йдеться у відповіді на петицію.
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