На Волині померла 2-річна дівчинка: мама звинувачує медиків, ті – заперечують

Багатодітна матіріз села Глухи у розпачі: 14 травня померла її 2-річна донька, яку, за словами жінки, відмовилася оглядати сімейний лікар.Про це волинянка розповіла у коментаріЯк зазначає Катерина Курилюк, у понеділок, 10 травня, у дівчинки підвищилася температура до 37 градусів, прорізався зуб. Однак у вівторок температура різко зросла, тож дитину оглянула та зробила необхідні процедури фельдшер. Вона порадила звертатися в лікарню, адже температура не спадала навіть після уколу.«У ніч на середу я подзвонила до сімейного лікаря, пояснила ситуацію, на що вона сказала: «А шо я должна працювати круглосуточно?». Але ми були готові її машиною забрати. Відмовилась. Вона порадила їхати на «швидку», - каже жінка.«Ми повезли в Старовижівську лікарню, довго не могли там знайти нікого, але потім прийшов лікар, дитині щось вкололи, але чергова медсестра сказала чекати до 9 ранку, поки відкриється амбулаторне відділення, бо ніхто нічого не робитиме вночі», - каже згорьована матір. Сім'я поїхала в амбулаторію в Дубечне, де їх прийняли, оглянули, взяли аналіз крові, призначили ліки від болю в горлі. Температура після цього дещо спала. Матері порадили взяти направлення на флюорографію, однак сімейний лікар, стверджує жінка, не відповідала.«У четвер ввечері стан погіршився, нам порадили виміряти рівень ацетону, він був високим, збили. Сімейна лікарка так і не відповідала. Після того наша дівчинка стала жвава, все добре», - зазначає волинянка. Проте до ранку 14 травня дитина не дожила.Зі слів Катерини Курилюк, вона робила усе можливе, стукала в усі двері, але врятувати доньку не вдалося саме через халатність лікарів. До слова, жінка виховує ще 3-місячну доньку та 12-річного сина.«Тепер тут таке роблять. Хочуть усе приховати. Написали від мого імені заяву, що я відмовилась від госпіталізації. Але це не так! Я просто так це не залишу! Я буду їхати в Київ, якщо потрібно буде, добиватися справедливості. Я не прощу, щоб мою дитинку поховали, а вони безкарно будуть ходити по землі», - говорить волинянка. Жінка написала заяву в поліцію.Натомість сімейний лікар, яку Катерина Курилюк звинувачує у смерті своєї дитини, говорить, що сказане - наклеп, тож подаватиме до суду.У секторі комунікації ГУНП в області повідомили, що за фактом смерті 2-річної дитини відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також за ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником). Триває досудове розслідування. Призначили низку експертиз для встановлення причин смерті дівчинки.