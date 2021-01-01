Сажотрус, клеєвар та вафельник: на які рідкісні вакансії шукають людей на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:47
Наразі працівники на унікальні посади потрібні у Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Ківерцях та Маневичах. Оплату пропонують різну - від 8 до 15 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій є у Луцьку. Зокрема, для варки клею та дотримання технологічного процесу варіння шукають клеєвара (виробництво целюлози, паперу, картону й виробів з них). За його працю готові платити 8 тисяч гривень на місяць. За деталями: (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також на зарплату 15 тисяч гривень запрошують на роботу каменотеса. Він буде різати брила різних порід каменю на спеціальних верстатах. Обіцяють навчання на робочому місці. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для землекопа, якому обіцяють винагороду у розмірі 8 тисяч гривень. Обов'язки: розчищення і розмітка місця для риття могили, риття могили вручну, викидання ґрунту на бровку, опускання труни в могилу, засипку могили, установка реєстраційної таблички на могилу, зачистка могили лопатою. Контакти: (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 8 тисяч гривень готові взяти на роботу двох розмелювачів на виробництво паперу та картону. Працівник повинен механізовано розмелювати картонно-паперову масу та обслуговувати очисне устаткування (видалення з картонно-паперової маси зайвих домішок). Щодо вакансій звертайтесь за номером (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для виробництва вафель, випікання вафельної продукції, фасування, формування тіста та виготовлення інших кондитерських виробів потрібен вафельник. Заробітна плата - 8 тисяч гривень на місяць. (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Ковелі шукають одразу чотирьох чистильників, які мають перевіряти димовентеляційні канали у житлових будинках. Винагорода - 8 тисяч гривень. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна). Зауважимо, що людей цієї професії називають ще сажотрусами.
На зарплату 8 тисяч гривень є пропозиція для ланцюгов'язальника. Спеціаліст має в'язати ланцюги, обробляти метал та вчасно виготовляти допоміжні деталі. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У Нововолинську запрошують на роботу терміста, якому будуть платити 15 тисяч гривень. Він буде займатися термічною обробкою деталей та вузлів. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).
У Ківерцях потрібен стропальник. Оплата - 15 тисяч гривень. В його обов'язки входить стропування та ув'язування вантажів середньої складності, деталей, вузлів та інших монтажних пристроїв і механізмів, їх піднімання, переміщення та укладання, обрання способів для швидкого й безпечного стропування та переміщення вантажів за різних умов, сточення та зв'язування строп різними вузлами. (0332) 71 95 06 (Іванна Михайлівна).
У Маневичах на зарплату 8 тисяч гривень шукають спостерігача-пожежного. Він буде охороняти та наглядати за лісовими масивами. (03376) 2 14 60.
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій є у Луцьку. Зокрема, для варки клею та дотримання технологічного процесу варіння шукають клеєвара (виробництво целюлози, паперу, картону й виробів з них). За його працю готові платити 8 тисяч гривень на місяць. За деталями: (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також на зарплату 15 тисяч гривень запрошують на роботу каменотеса. Він буде різати брила різних порід каменю на спеціальних верстатах. Обіцяють навчання на робочому місці. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для землекопа, якому обіцяють винагороду у розмірі 8 тисяч гривень. Обов'язки: розчищення і розмітка місця для риття могили, риття могили вручну, викидання ґрунту на бровку, опускання труни в могилу, засипку могили, установка реєстраційної таблички на могилу, зачистка могили лопатою. Контакти: (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 8 тисяч гривень готові взяти на роботу двох розмелювачів на виробництво паперу та картону. Працівник повинен механізовано розмелювати картонно-паперову масу та обслуговувати очисне устаткування (видалення з картонно-паперової маси зайвих домішок). Щодо вакансій звертайтесь за номером (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для виробництва вафель, випікання вафельної продукції, фасування, формування тіста та виготовлення інших кондитерських виробів потрібен вафельник. Заробітна плата - 8 тисяч гривень на місяць. (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Ковелі шукають одразу чотирьох чистильників, які мають перевіряти димовентеляційні канали у житлових будинках. Винагорода - 8 тисяч гривень. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна). Зауважимо, що людей цієї професії називають ще сажотрусами.
На зарплату 8 тисяч гривень є пропозиція для ланцюгов'язальника. Спеціаліст має в'язати ланцюги, обробляти метал та вчасно виготовляти допоміжні деталі. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У Нововолинську запрошують на роботу терміста, якому будуть платити 15 тисяч гривень. Він буде займатися термічною обробкою деталей та вузлів. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).
У Ківерцях потрібен стропальник. Оплата - 15 тисяч гривень. В його обов'язки входить стропування та ув'язування вантажів середньої складності, деталей, вузлів та інших монтажних пристроїв і механізмів, їх піднімання, переміщення та укладання, обрання способів для швидкого й безпечного стропування та переміщення вантажів за різних умов, сточення та зв'язування строп різними вузлами. (0332) 71 95 06 (Іванна Михайлівна).
У Маневичах на зарплату 8 тисяч гривень шукають спостерігача-пожежного. Він буде охороняти та наглядати за лісовими масивами. (03376) 2 14 60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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