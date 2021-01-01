Луцьк уже за два дні може залишитися без гарячої води

Луцьк, як і більшість українських міст, із 20 травня може залишитися без гарячої води. Усе – через зобов’язання здійснювати оплату за газ авансом.Про це йшлося у вівторок, 18 травня, під час сесії міської ради.За словами міського голови, нинішня ситуація – найскладніша за всі роки діяльності підприємств теплокомуненерго. Під час покладання режиму спецобов’язків здійснювали післяплату за використаний газ, із 20 травня нові правила говорять про те, що потрібно робити авансовий платіж.«Нові правила вимагають від підприємств визначити поденний обсяг споживання газу, що є неможливо. Коли ми говоримо про подачу гарячої води, ми можемо приблизно визначити, але коли говорити про опалювальний сезон, то це абсолютно неможливо, бо кількість використаного газу залежить від температури повітря. Недобір чи перевикористання газу грозитимуть штрафними санкціями», - зазначив мер.Якщо Кабмін не прийме постанову Про продовження режиму покладання спецобов’язків, постачання гарячої води в Луцьку із 20 травня припинять.Для того, аби придбати газ на 11 днів травня та червень, Луцьк повинен заплатити 21 мільйон гривень. Звичайно ж, «Луцьктепло» таких коштів немає. Ті гроші, які надходять, використовують на виплату зарплат та вирішення поточних питань в місті.Окрім того, для початку опалювального сезону місто має придбати газ на 120 мільйонів гривень, тобто взяти кредит. Така з ситуація, говорить Ігор Поліщук, і в інших містах України, які вже готуються до протестів. Тому Луцьк просить вирішити критичну ситуацію, що склалася.Представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ»наголосила, що луцькі депутати мають використати всі важелі впливу, аби не дати Луцьку, а також іншим містам, залишитися без гарячої води і зірвати опалювальний сезон.«Громади міст не мають права жити в таких умовах у 21 столітті», - додала Надточій.