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Очільник УПЦ (МП) Онуфрій відвідає Волинь

Очільник УПЦ (МП) Онуфрій відвідає Волинь
У п'ятницю, 21 травня, предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій приїде у Зимненський жіночий монастир.

Про це інформують на фейсбук-сторінці Святогорського Успенського Зимненського монастиря.

Повідомляють, що 21 травня очільник УПЦ (МП) приїде у монастир з пасхальним візитом та звершить божественну літургію у день пам’яті апостола та євангеліста Іоанна Богослова.


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Теги: Онуфрій, Волинь, Зимненсьикий монастир, літургія
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Коментарі 5
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Гнати того смердючого агента ФСБ, щоб аж дим ішов!
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А може тебе гнати ? Ти хто таке, щоб вирішувати кому і куди їхати ?
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Христос Воскрес! Слава Богу! Многая і благая літа блаженнішому митрополиту Онуфрію!!!
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З вашого коментаря видно, що дим вже йде, але від вас.
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Хтось знає, а в московських церквах беруть пожертви по 10 гривень? Бо ж Мазепа в цій організації під анафемою
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