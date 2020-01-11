Очільник УПЦ (МП) Онуфрій відвідає Волинь
Сьогодні, 12:54
У п'ятницю, 21 травня, предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій приїде у Зимненський жіночий монастир.
Про це інформують на фейсбук-сторінці Святогорського Успенського Зимненського монастиря.
Повідомляють, що 21 травня очільник УПЦ (МП) приїде у монастир з пасхальним візитом та звершить божественну літургію у день пам’яті апостола та євангеліста Іоанна Богослова.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці Святогорського Успенського Зимненського монастиря.
Повідомляють, що 21 травня очільник УПЦ (МП) приїде у монастир з пасхальним візитом та звершить божественну літургію у день пам’яті апостола та євангеліста Іоанна Богослова.
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Коментарі 5
Гнати того смердючого агента ФСБ, щоб аж дим ішов!
А може тебе гнати ? Ти хто таке, щоб вирішувати кому і куди їхати ?
Христос Воскрес! Слава Богу! Многая і благая літа блаженнішому митрополиту Онуфрію!!!
З вашого коментаря видно, що дим вже йде, але від вас.
Хтось знає, а в московських церквах беруть пожертви по 10 гривень? Бо ж Мазепа в цій організації під анафемою
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