Очільник УПЦ (МП) Онуфрій відвідає Волинь

Онуфрій приїде у Зимненський жіночий монастир.



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Повідомляють, що 21 травня очільник УПЦ (МП) приїде у монастир з пасхальним візитом та звершить божественну літургію у день пам’яті апостола та євангеліста Іоанна Богослова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 21 травня, предстоятель УПЦ (МП)приїде у Зимненський жіночий монастир.Про це інформують на фейсбук-сторінці Святогорського Успенського Зимненського монастиря.Повідомляють, що 21 травня очільник УПЦ (МП) приїде у монастир з пасхальним візитом та звершить божественну літургію у день пам’яті апостола та євангеліста Іоанна Богослова.

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