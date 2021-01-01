Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор





Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.



Нагадаємо,



«Лежачі поліцейські», які там встановлені, демонтують. Натомість пішохідний перехід регулюватиметься світлофором з функцією кнопкового виклику «зеленого світла» для пішоходів.



"На наше глибоке переконання, реалізація цього проєкту значно збільшить пропускну здатність автомобілів в даній локації, що особливо актуально на час обмежень руху по проспекту Волі, у зв’язку із його реконструкцією. Також хочемо звернутись до пішоходів з проханням бути взаємоввічливими з водіями, натискати кнопку сигналу зеленого світла лише за потреби та при наявності достатньої кількості людей, що хочуть здійснити перехід!", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Глушець, біля головного входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, комунальники облаштовують регульований пішохідний перехід.Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.Нагадаємо, нещодавно мерію просили встановити на цьому місці світлофор . Мовляв, у зв’язку з початком реконструкції проспекту Волі транспортне навантаження на вулицю Глушець суттєво збільшиться.«Лежачі поліцейські», які там встановлені, демонтують. Натомість пішохідний перехід регулюватиметься світлофором з функцією кнопкового виклику «зеленого світла» для пішоходів."На наше глибоке переконання, реалізація цього проєкту значно збільшить пропускну здатність автомобілів в даній локації, що особливо актуально на час обмежень руху по проспекту Волі, у зв’язку із його реконструкцією. Також хочемо звернутись до пішоходів з проханням бути взаємоввічливими з водіями, натискати кнопку сигналу зеленого світла лише за потреби та при наявності достатньої кількості людей, що хочуть здійснити перехід!", - йдеться в повідомленні.

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