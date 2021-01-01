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Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор

Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
На вулиці Глушець, біля головного входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, комунальники облаштовують регульований пішохідний перехід.

Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Нагадаємо, нещодавно мерію просили встановити на цьому місці світлофор. Мовляв, у зв’язку з початком реконструкції проспекту Волі транспортне навантаження на вулицю Глушець суттєво збільшиться.

«Лежачі поліцейські», які там встановлені, демонтують. Натомість пішохідний перехід регулюватиметься світлофором з функцією кнопкового виклику «зеленого світла» для пішоходів.

"На наше глибоке переконання, реалізація цього проєкту значно збільшить пропускну здатність автомобілів в даній локації, що особливо актуально на час обмежень руху по проспекту Волі, у зв’язку із його реконструкцією. Також хочемо звернутись до пішоходів з проханням бути взаємоввічливими з водіями, натискати кнопку сигналу зеленого світла лише за потреби та при наявності достатньої кількості людей, що хочуть здійснити перехід!", - йдеться в повідомленні.

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Теги: парк, світлофор, Луцьк
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