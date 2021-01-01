Працівники водоканалу, які травмувалися на очисних спорудах у Нововолинську, – у реанімації





Про це Володимир Шмаль.



За його словами, двоє потерпілих відкрили люк каналізаційного колодязя та надихались випарами з нього. Внаслідок цього втратили свідомість та впали в колодязь.



Один постраждалий знаходиться у важкому стані, інший – у дуже важкому. Працівники водоканалу отримали відкриті черепно-мозкові травми та інші переломи.



Потерпілих госпіталізували у реанімацію Нововолинської лікарні.



Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години на очисних спорудах в Нововолинську трапився нещасний випадок: двоє працівників втратили свідомість і впали у 4-метровий колодязь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили про стан постраждалих працівників Нововолинського водоканалу.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЗа його словами, двоє потерпілих відкрили люк каналізаційного колодязя та надихались випарами з нього. Внаслідок цього втратили свідомість та впали в колодязь.Один постраждалий знаходиться у важкому стані, інший – у дуже важкому. Працівники водоканалу отримали відкриті черепно-мозкові травми та інші переломи.Потерпілих госпіталізували у реанімацію Нововолинської лікарні.Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години на очисних спорудах в Нововолинську трапився нещасний випадок:

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