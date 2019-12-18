У Луцьку декілька днів не курсують маршрутки №23а: що кажуть в управлінні транспорту





Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, маршрут №23а, який тимчасово обслуговував новий перевізник ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП», дійсно поки не працює.



Нагадаємо, на маршруті



«Відмовляється працювати перевізник. Він пояснює це тим, що на маршруті працювати економічно нерентабельно», - зазначив посадовець.



Задля вирішення проблеми в місті через конкурс шукають нового перевізника на маршрут №23а.



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