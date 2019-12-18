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У Луцьку декілька днів не курсують маршрутки №23а: що кажуть в управлінні транспорту

У Луцьку декілька днів не курсують маршрутки №23а: що кажуть в управлінні транспорту
Лучани у соцмережах висловлюють незадоволення курсуванням нових маршруток №23а «с. Рованці (церква) – Адреналін Сіті», мовляв, автобуси не їздять уже кілька днів.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, маршрут №23а, який тимчасово обслуговував новий перевізник ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП», дійсно поки не працює.

Нагадаємо, на маршруті їздили автобуси MAN, що мають стандарт Євро-5.

«Відмовляється працювати перевізник. Він пояснює це тим, що на маршруті працювати економічно нерентабельно», - зазначив посадовець.

Задля вирішення проблеми в місті через конкурс шукають нового перевізника на маршрут №23а.

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Теги: громадський транспорт, перевізник, №23а, маршрутка, Луцьк
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Коментарі 1
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Люди не вірять і невпевнені у графіках руху! Спочатку треба отримати довіру до себе, я це скрізь буває, а потім про прибутки думати!
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