У Луцьку декілька днів не курсують маршрутки №23а: що кажуть в управлінні транспорту
Сьогодні, 14:35
Лучани у соцмережах висловлюють незадоволення курсуванням нових маршруток №23а «с. Рованці (церква) – Адреналін Сіті», мовляв, автобуси не їздять уже кілька днів.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, маршрут №23а, який тимчасово обслуговував новий перевізник ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП», дійсно поки не працює.
Нагадаємо, на маршруті їздили автобуси MAN, що мають стандарт Євро-5.
«Відмовляється працювати перевізник. Він пояснює це тим, що на маршруті працювати економічно нерентабельно», - зазначив посадовець.
Задля вирішення проблеми в місті через конкурс шукають нового перевізника на маршрут №23а.
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Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, маршрут №23а, який тимчасово обслуговував новий перевізник ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП», дійсно поки не працює.
Нагадаємо, на маршруті їздили автобуси MAN, що мають стандарт Євро-5.
«Відмовляється працювати перевізник. Він пояснює це тим, що на маршруті працювати економічно нерентабельно», - зазначив посадовець.
Задля вирішення проблеми в місті через конкурс шукають нового перевізника на маршрут №23а.
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Коментарі 1
Люди не вірять і невпевнені у графіках руху! Спочатку треба отримати довіру до себе, я це скрізь буває, а потім про прибутки думати!
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