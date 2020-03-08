Науковець з Луцька отримав високу державну нагороду

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами провідних науковців країни. Відповідний указ глава держави підписав 17 травня 2021 року з нагоди Дня науки.



Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.



Зокрема, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав Григорій Аркушин – професор кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Варто зазначити, що мовознавець, доктор філологічних наук та керівник Західнополіського ономастико-діалектологічного центру факультету філології та журналістики є автором 20-ти книг та понад двохсот публікацій у наукових часописах України, Білорусії, Росії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Сербії, Чехії, Канади.



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Його роботи присвячені питанням української діалектології та ономастики.



Окрім того, Григорій Аркушин підготував 7 кандидатів наук зі спеціальності «Українська мова».



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