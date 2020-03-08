Науковець з Луцька отримав високу державну нагороду
Сьогодні, 15:44
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами провідних науковців країни. Відповідний указ глава держави підписав 17 травня 2021 року з нагоди Дня науки.
Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.
Зокрема, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав Григорій Аркушин – професор кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Варто зазначити, що мовознавець, доктор філологічних наук та керівник Західнополіського ономастико-діалектологічного центру факультету філології та журналістики є автором 20-ти книг та понад двохсот публікацій у наукових часописах України, Білорусії, Росії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Сербії, Чехії, Канади.
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Його роботи присвячені питанням української діалектології та ономастики.
Окрім того, Григорій Аркушин підготував 7 кандидатів наук зі спеціальності «Українська мова».
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Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.
Зокрема, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав Григорій Аркушин – професор кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Варто зазначити, що мовознавець, доктор філологічних наук та керівник Західнополіського ономастико-діалектологічного центру факультету філології та журналістики є автором 20-ти книг та понад двохсот публікацій у наукових часописах України, Білорусії, Росії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Сербії, Чехії, Канади.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО
Його роботи присвячені питанням української діалектології та ономастики.
Окрім того, Григорій Аркушин підготував 7 кандидатів наук зі спеціальності «Українська мова».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зворушливий флешмоб: студенти привітали легенду факультету
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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