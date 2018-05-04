ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 16:26
На автодорозі Луцьк-Горохів трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю «DAF» та «AUDI».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Розповіли, що сьогодні, 18 травня, близько 15 години на автодорозі Луцьк-Горохів трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю «DAF» та «AUDI». Троє пасажирів «AUDI» отримали тілесні ушкодження, зараз їх оглядає лікар.
На місці події працює слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Правоохоронці з’ясовують обставини вчинення ДТП.
Фото з місця події опублікував користувач Mykola Zhychuk у фейсбуці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Розповіли, що сьогодні, 18 травня, близько 15 години на автодорозі Луцьк-Горохів трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю «DAF» та «AUDI». Троє пасажирів «AUDI» отримали тілесні ушкодження, зараз їх оглядає лікар.
На місці події працює слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Правоохоронці з’ясовують обставини вчинення ДТП.
Фото з місця події опублікував користувач Mykola Zhychuk у фейсбуці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 16:39
ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 16:26
Дитині-сироті з Волині придбали квартиру
Сьогодні, 16:08