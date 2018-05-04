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ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО

ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Горохів трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю «DAF» та «AUDI».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Розповіли, що сьогодні, 18 травня, близько 15 години на автодорозі Луцьк-Горохів трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю «DAF» та «AUDI». Троє пасажирів «AUDI» отримали тілесні ушкодження, зараз їх оглядає лікар.

На місці події працює слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Правоохоронці з’ясовують обставини вчинення ДТП.

Фото з місця події опублікував користувач Mykola Zhychuk у фейсбуці.

ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО

ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО

ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО

ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО

ДТП на трасі Луцьк–Горохів: є постраждалі. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, Луцьк-Горохів, вактажівка, легковик, постраждалі
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