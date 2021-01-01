Чому «жек» у Ковелі впирається змінам і чи спричинить це комунальний колапс

У квітні цього року Ковельська міська рада вирішила реорганізувати ремонтне житлово-комунальне підприємство №2 шляхом приєднання його до ремонтного житлово-комунального підприємства №1.Із запитаннями про такі зміни, а також з наріканнями на роботу РЖКП №2 ковельчани звертаються до журналістів, а також під час прямих ефірів та прийомів міського голови. Тож намагалися з’ясувати позицію мерії та керівництва другого «жеку».Серед аргументів, які озвучив на користь такого рішення перший заступник Ковельського міського голови, – те, що робота міської влади зорієнтована на зменшення багатоповерхівок, що обслуговують РЖКП та збільшення кількості ОСББ. Адже саме ця форма утримання будинків, на його думку, – найдієвіший спосіб відновити житловий фонд. Тож кількість послуг зменшиться через те, що ОСББ самі зможуть обирати виконавця. Більше того, послуги для міста у майбутньому надаватимуть підприємства, що перед тим проходитимуть прозорий конкурс (тендер).Ще один вагомий аргумент, за словами Тараса Яковлева, – те, що 65 відсотків, які сплачують мешканці, будинками яких опікується конкретно РЖКП №2, досі витрачали на те, аби забезпечувати утримання чималої кількості адмінперсоналу. Тож у мерії сподіваються, що об’єднання РЖКП дасть можливість перенаправити більшу частку цих грошей на обслуговування будинків.Тим же рішенням міської ради 22 квітня створили й комісію з припинення юридичної особи шляхом приєднання РЖКП №2 до РЖКП №1. Голова цієї комісії, керуючий справами виконавчого комітетуу коментарі журналістам розповів, що таке об’єднання дасть змогу зменшити собівартість послуг для населення. Адже, навіть зберігши роботу для «рядових» працівників РЖКП №2, вдасться скоротити «роздутий» адміністративний корпус цього підприємства.Згідно зі штатним розписом, який надав редакції Іван Чуліпа, керівний склад та апарат управління становить 38 одиниць (28 штатних одиниць — апарат, 10 — керівний склад).Виробничий і обслуговуючий персонал — 289 штатних одиниць.Раніше через величезні потреби у витратах на зарплату персоналу, а також через деякі фінансові махінації керівництва, доводилося «роздавати» майже усе, що заробили.«Коли ми заявили про реорганізацію, керівництво РЖКП заявило, що немає сенсу ліквідовувати прибуткове підприємство. Але комісія виявила, що про прибутки узагалі не йдеться», - розповідає Іван Чуліпа і додає, що за місяць за надані послуги підприємство отримало орієнтовно 2,1 мільйона гривень надходжень, тоді як видатки (зарплати, ПДВ, електроенергія тощо) також становлять так само 2,1 мільйона гривень. Але з уст керівництва РЖКП-2 лунали закиди, що таке співвідношення – наслідок реорганізації. Мовляв, населення не платить за послуги, бо почуло про ліквідацію підприємства.«Це неможливо за такий короткий термін, - коментує голова комісії, - тому що процедуру реорганізації ми розпочали лише в кінці квітня. До того ж, ми пояснили і пояснюємо людям, що злиття підприємств не вплине жодним негативним чином на послуги, які вони отримували».За його словами, наразі головне завдання – завершити процес реорганізації, здійснивши інвентаризацію майна РЖКП №2 та деякі юридичні моменти, аби об’єднане РЖКП могло розпочати діяльність вже як нова структура та надавати ковельчанам послуги щодо утримання їхніх будинків та прибудинкових територій. Поки ж, за словами керуючого справами виконавчого комітету, відчутний певний опір цьому процесу з боку керівництва РЖКП №2. Свідченням цього, наприклад, є той факт, що, коли представники так званої ліквідаційної комісії приїхали забрати печатку підприємства, то виявилося, що вона раптово зникла. «Спочатку нам сказали, що печатка є. Згодом, що зникла, - розповідає Іван Чуліпа. - Більше того, звинуватили, що то ми її вкрали. Тож, як голова комісії, дав доручення одному з її членів викликати поліцію щодо цього інциденту».Зауважимо, що з червня 2016 року посаду начальника РЖКП №2 обіймає. У 2018 році колишній міський голова Ковеляпродовжив контракт із нею до 30 червня 2023 року. Її діяльність на чолі цього підприємства вже була і досі є у полі зору правоохоронців та судової системи. Так, на початку 2021 року обласна прокуратура повідомила, щоБільше того, начальницю РЖКП №2 Наталію Гейко вже судили за премії своїй рідній сестрі. Тоді посадовицю визнали винною, але провадження закрили у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків накладення адміністративного стягнення.Нині ж сама Наталія Гейко не охоче коментує ситуацію. Лише зауважує, що мала сподівання на те, що міська рада буде всіма можливами силами закликати людей сплачувати за отримані від «жеку» послуги. Посадовиця також обіцяла надати редакції офіційні балансові звіти, які, за її словами, «будуть найкращим коментарем». Утім, так і не надала.За словами Івана Чуліпи, затягування процедури реорганізації та поширення думок спротиву щодо цього серед населення уповільнює процес, мета якого – надання якісних послуг щодо обслуговування житлового фонду, а також – збільшення зарплатного боргу перед працівниками РЖКП №2, який станом на 18 травня становить 265 000 гривень, незважаючи на те, що за умовами колективного договору виплата заробітної плати працівникам так званого «другого жеку» має здійснюватися щомісяця до 7 числа. Також є борг РЖКП-2 за електроенергію за березень-квітень — це 219 000 грн.Та, за словами керуючого, міська рада робитиме все, аби будь-який сценарій розвитку подій щодо реорганізації РЖКП №2 не створював дискомфорту для людей, будинки яких досі обслуговувала ця організація.