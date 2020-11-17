«Димить і смердить»: у Луцьку люди скаржаться на місцевий завод.ВІДЕО









Димить і смердить другий тиждень

Лучанка Анна Стельмащук живе на сусідній вулиці від Гнідавського цукрового заводу. Фото диму, які зробила під час прогулянки з дитиною, надіслала на службу оперативного реагування.

Зі слів жінки, чорна густа кіптява з труби заводської котельні періодично з’являється другий тиждень поспіль.



Скарги громадян на погіршення умов проживання поряд з Гнідавським цукровим заводом і шкідливими викидами в атмосферне повітря на службу оперативного реагування Луцької міськради почали надходити 10-го травня, розповів заступник начальника міського управління екології Олег Гелета. Лише за вихідні надійшло 25 скарг.



Що кажуть на заводі

За коментарем Суспільне звернулося до керівництва заводу. Спілкуватися на камеру представники підприємства відмовилися. Гендиректор Гнідавського цукрового заводу Василь Муха телефоном розповів, що дозвіл профільного міністерства на викиди у повітря мають, тому діють в межах законодавства.



Заступник начальника міського управління екології розповів, що вже був на підприємстві. Там чиновнику повідомили про проблеми з котлом. "У них забиваються форсунки. Виходить з ладу котел, це його так ремонтують. Не надавши тому великого значення, думали, що вони його за день-два відремонтують", – каже Олег Галета.



Позиція влади та екологів

18 травня на позачерговій сесії луцькі депутати звернулися до Дежпродспоживслужби і Держекоінспекції з проханням перевірити рівень забруднення повітря промисловими викидами заводу.



"Думаю, протягом 4-5 днів, коли буде згода, перевіримо. Якщо буде перевищення викидів в атмосферне повітря, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, нараховані збитки за забруднення", – каже начальник Держекоінспекції області Олександр Ткачук.



Чи продовжаться викиди з котельні заводу наразі невідомо. Зі слів Олександра Ткачука, якщо завод продовжить викиди і не усуне неполадки, Держекоінспекція може зупинити роботу котельні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі мікрорайону Вересневого другий тиждень скаржаться у міську раду на діяльність Гнідавського цукрового заводу. З труби підприємства поширюється їдкий чорний дим, який заважає дихати. Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями, екологами, представниками заводу та місцевої влади.Лучанкаживе на сусідній вулиці від Гнідавського цукрового заводу. Фото диму, які зробила під час прогулянки з дитиною, надіслала на службу оперативного реагування.Зі слів жінки, чорна густа кіптява з труби заводської котельні періодично з’являється другий тиждень поспіль.Скарги громадян на погіршення умов проживання поряд з Гнідавським цукровим заводом і шкідливими викидами в атмосферне повітря на службу оперативного реагування Луцької міськради почали надходити 10-го травня, розповів заступник начальника міського управління екології. Лише за вихідні надійшло 25 скарг.За коментарем Суспільне звернулося до керівництва заводу. Спілкуватися на камеру представники підприємства відмовилися. Гендиректор Гнідавського цукрового заводутелефоном розповів, що дозвіл профільного міністерства на викиди у повітря мають, тому діють в межах законодавства.Заступник начальника міського управління екології розповів, що вже був на підприємстві. Там чиновнику повідомили про проблеми з котлом. "У них забиваються форсунки. Виходить з ладу котел, це його так ремонтують. Не надавши тому великого значення, думали, що вони його за день-два відремонтують", – каже Олег Галета.18 травня на позачерговій сесії луцькі депутати звернулися до Дежпродспоживслужби і Держекоінспекції з проханням перевірити рівень забруднення повітря промисловими викидами заводу."Думаю, протягом 4-5 днів, коли буде згода, перевіримо. Якщо буде перевищення викидів в атмосферне повітря, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, нараховані збитки за забруднення", – каже начальник Держекоінспекції областіЧи продовжаться викиди з котельні заводу наразі невідомо. Зі слів Олександра Ткачука, якщо завод продовжить викиди і не усуне неполадки, Держекоінспекція може зупинити роботу котельні.

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