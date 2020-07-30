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У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка

У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 19 травня, зранку близько 6:30 у парку Гагаріна біля школи №2 у Володимирі-Волинському перехожі знайшли тіло чоловіка.

Про це пише БУГ.

Про знахідку повідомили у поліцію. На місці працювали правоохоронці.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині повідомили, що на тілі чоловіка немає слідів насилля. За попередньою інформацією, чоловік помер, коли вигулював собаку.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, тіло, чоловік
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