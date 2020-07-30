У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка





Про це



Про знахідку повідомили у поліцію. На місці працювали правоохоронці.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині повідомили, що на тілі чоловіка немає слідів насилля. За попередньою інформацією, чоловік помер, коли вигулював собаку.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 травня, зранку близько 6:30 у парку Гагаріна біля школи №2 у Володимирі-Волинському перехожі знайшли тіло чоловіка.Про це пише БУГ.Про знахідку повідомили у поліцію. На місці працювали правоохоронці.У коментаріу секторі комунікації поліції Волині повідомили, що на тілі чоловіка немає слідів насилля. За попередньою інформацією, чоловік помер, коли вигулював собаку.

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