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Поліщук «відчитав» керівника підприємства, що відповідає за освітлення в Луцьку

Поліщук «відчитав» керівника підприємства, що відповідає за освітлення в Луцьку
Міський голова Ігор Поліщук «відчитав» директора комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» Валерія Мазіна.

Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

За словами Ігоря Поліщука, необхідно посили роботу щодо контролю за справністю мереж в місті.

«Якщо міський голова проїжджає проспектом Грушевського у понеділок і там не світять 4-5 ліхтарів, у вівторок 4-5 ліхтарів не світять, у середу… Це означає, що керівник підприємства не на місці, що робота організована неналежним чином», - зазначив мер.

Він порадив стежити за станом справ або в режимі онлайн або організувати чергування і об’їжджати вулиці міста, аби моніторити справність освітлення.

«Не може бути. Що не світить кілька ліхтарів у центральному парку…Якщо я буду бачити, що складається така ситуація, в мене буде складаитися враження, що ви не відповідаєте посаді, на якій ви знаходитесь», - звернувся до Мазіна Поліщук.

Також він додав, що раніше траплялися випадки, коли працівники «Луцьксвітла» за гроші обслуговували приватних осіб, при цьому готівка ніде не обліковувалася.

«Якщо я дізнаюся про такі факти, я не буду закривати на них очі і буде відповідальність по повній програмі», - наголосив мер.

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Теги: Ігор Поліщук, Луцьксвітло, виконком
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