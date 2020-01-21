У Луцьку на п’ять маршрутів шукають перевізників

У Луцьку оголосили конкурси на перевезення пасажирів за маршрутами №181, №130, №23, №23а та №182а.Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.Новий маршрут №130 «с. Богушівка – Дубнівська (кільце)» їздитиме у прямому та зворотному напрямку: с. Богушівка, с. Забороль, с. Тарасове, Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Київський майдан (Авторемонтна, Рівненська), Дубнівська (місця міжзмінного відстою у с. Богушівка та с. Забороль).Маршрут №181 «Богушівка – Луцьк» курсуватиме у прямому та зворотному напрямках: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Яровиця, Набережна, Шевченка, Ковельська, Володимирська, с. Тарасове, с. Забороль, с. Богушівка (місця міжзмінного відстою на території АС № 1 та у с. Богушівка).Окрім того, шукають перевізника й на маршрут № 182а «Луцьк (залізничний вокзал) – Заболотці». Він пролягатиме так: Президента Грушевського, Яровиця, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Володимирська, с . Забороль, с. Всеволодівка, с. Антонівка, с. Шепель, с. Заболотці (місця міжзмінного відстою на Привокзальному майдані та у с. Заболотці).Також оголосили конкурс на перевезення за двома маршрутами №23 та №23а. Нагадаємо, маршрут №23а, який тимчасово обслуговував новий перевізник ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП», поки не працює. Усе через«У нас на маршруті №23а рухався перевізник з новими автобусами і не знайшов можливості обслуговувати його новими автобусами. Зараз побачимо як пройде конкурс. Два нових автобуси MAN перевели на маршрут №32 для того, аби був менший інтервал руху і люди менше очікувати транспорт», - прокоментував ситуацію міський голова