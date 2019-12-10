Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади





Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.



Загалом у переліку – 33 категорії. Серед них: учасники бойових дій, бійці-добровольці, постраждалі учасники Революції Гідності, ветерани ОУН-УПА, батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби, реабілітовані особи та особи потерпілі від політичних репресій та інші.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затвердили перелік категорій громадян, яким надаватимуть безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів приміським громадським транспортом Луцької міської територіальної громади у 2021 році.Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.Загалом у переліку – 33 категорії. Серед них: учасники бойових дій, бійці-добровольці, постраждалі учасники Революції Гідності, ветерани ОУН-УПА, батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби, реабілітовані особи та особи потерпілі від політичних репресій та інші.

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