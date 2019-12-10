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Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади

Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Затвердили перелік категорій громадян, яким надаватимуть безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів приміським громадським транспортом Луцької міської територіальної громади у 2021 році.

Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Загалом у переліку – 33 категорії. Серед них: учасники бойових дій, бійці-добровольці, постраждалі учасники Революції Гідності, ветерани ОУН-УПА, батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби, реабілітовані особи та особи потерпілі від політичних репресій та інші.

Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади

Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади

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Теги: Луцьк, громада, проїзд, безкоштовно, транспорт
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