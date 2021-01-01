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У Луцьку в Старому місті призупинять рух транспорту під час арт-променаду

У Луцьку в Старому місті призупинять рух транспорту під час арт-променаду
У Луцьку під час проведення арт-променаду «Так звучить Луцьк» 30 травня призупинять рух транспорту у Старому місті.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Нагадаємо, «Так звучить Луцьк» відбуватиметься з 28 по 30 травня:
- 28 травня о 21.00 – двір Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6);
- 29 травня о 16.00 – залишки маєтку Габріелі Запольської (с. Прилуцьке);
- 30 травня о 18.00 Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир ПЦУ (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 16); Волинська духовна семінарія Української православної церкви (м. Луцьк, вул. Драгоманова, 26); Башта князів Чорторийських (м. Луцьк, вул. Драгоманова, 27А); площа перед Луцьким замком (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А).

Тож 30 травня із 14:00 до 20:00 призупинять рух транспорту на таких ділянках міста:
- перехрестя вул. Плитниці ‒ вул. Замкової
- перехрестя вул. Кафедральної ‒ вул. Драгоманова
- перехрестя вул. Троїцької ‒ вул. Драгоманова
- перехрестя вул. Братковського ‒ вул. Кафедральної
- площа перед Луцьким замком.




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Теги: арт-променад, рух транспорту, Старе місто, варте уваги
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