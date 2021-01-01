У Луцьку в Старому місті призупинять рух транспорту під час арт-променаду





Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



Нагадаємо, «Так звучить Луцьк» відбуватиметься з 28 по 30 травня:

- 28 травня о 21.00 – двір Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6);

- 29 травня о 16.00 – залишки маєтку Габріелі Запольської (с. Прилуцьке);

- 30 травня о 18.00 Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир ПЦУ (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 16); Волинська духовна семінарія Української православної церкви (м. Луцьк, вул. Драгоманова, 26); Башта князів Чорторийських (м. Луцьк, вул. Драгоманова, 27А); площа перед Луцьким замком (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А).



Тож 30 травня із 14:00 до 20:00 призупинять рух транспорту на таких ділянках міста:

- перехрестя вул. Плитниці ‒ вул. Замкової

- перехрестя вул. Кафедральної ‒ вул. Драгоманова

- перехрестя вул. Троїцької ‒ вул. Драгоманова

- перехрестя вул. Братковського ‒ вул. Кафедральної

- площа перед Луцьким замком.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час проведення арт-променаду «Так звучить Луцьк» 30 травня призупинять рух транспорту у Старому місті.Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського головиНагадаємо, «Так звучить Луцьк» відбуватиметься з 28 по 30 травня:- 28 травня о 21.00 – двір Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6);- 29 травня о 16.00 – залишки маєтку Габріелі Запольської (с. Прилуцьке);- 30 травня о 18.00 Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир ПЦУ (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 16); Волинська духовна семінарія Української православної церкви (м. Луцьк, вул. Драгоманова, 26); Башта князів Чорторийських (м. Луцьк, вул. Драгоманова, 27А); площа перед Луцьким замком (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А).Тож 30 травня із 14:00 до 20:00 призупинять рух транспорту на таких ділянках міста:- перехрестя вул. Плитниці ‒ вул. Замкової- перехрестя вул. Кафедральної ‒ вул. Драгоманова- перехрестя вул. Троїцької ‒ вул. Драгоманова- перехрестя вул. Братковського ‒ вул. Кафедральної- площа перед Луцьким замком.

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