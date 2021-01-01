«СВІДОМІ» спрямують понад пів мільйона гривень на ініціативи від лучан





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У Луцькій міській раді існує депутатський фонд для реалізації доручень виборців. За кожним обранцем громади закріплюється 100 тисяч гривень, які він може спрямувати на вирішення питань, з якими звертаються мешканці.



Депутати від Громадянського руху «СВІДОМІ» до розподілу грошей підійшли відповідально і вирішили їх об’єднати.



“Ми об’єднали всі гроші від наших шести депутатів. Це понад пів мільйона гривень. І будемо витрачати гроші на ті проєкти, які хочуть лучани”, - каже голова фракції “Громадянський руху ”СВІДОМІ” Тарас Шкітер.







Головна умова виділення коштів - облаштувати об’єкти спільного користування. До прикладу поставити дитячий майданчик в сквері чи провести поточний ремонт вулиці. Проте, виплата матеріальної допомоги заборонена.



Повідомити про ідею, яка потребує фінансування, ви можете за телефонами: 099 215 50 75, 068 215 70 75 або відвідавши офіс Громадянського руху ”СВІДОМІ” за адресою: проспект Волі, 49А, рекреаційна зона “CITY PARK”.



Заявки прийматимуться до 1 червня 2021 року включно. А згодом команда сформує список проєктів у порядку пріоритетності для лучан та усієї громади.



Громадянський Рух "СВІДОМІ" контролюватиме хід виконання та фінансування всіх відібраних ініціатив.



“Сьогодні наша фракція прийняла рішення, що ми будемо збирати усі ініціативи та пропозиції наших мешканців. Розказувати людям, що ці кошти не наші, а їхні. Адже це податки наших лучан. І ми використаємо їх доцільно”, - зазначила заступниця голова фракції “Громадянський руху ”СВІДОМІ” Алла Надточій.

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