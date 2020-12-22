Волинь «заробила» 60 мільйонів на приватизації
Сьогодні, 13:25
Розповіли про ситуацію з процесом приватизації майна у Волинській області.
Про це йшлося у четвер, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації Оксана Будкіна зазначила, що у 2020 році процес приватизації активізувався. Завдяки приватизації залучають інвестиції, створюють нові робочі місця, модернізуються активи. Задля налагодження роботи в області створили спеціальну робочу групу, яка вирішуватиме питання. Серед об’єктів – майнові комплекси підприємств, готелі, будинки тощо.
Заступник начальника Регіонального відділення - начальник управління Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Тетяна Маслечко розповіла, що упродовж 2020 року через систему ProZorro провели чимало аукціонів щодо яких уклали 13 договорів купівлі-продажу на 11 мільйонів. Станом на травень до переліку об’єктів приватизації включили 28 об’єктів.
«На сьогодні в системі ProZorro вже оголосили два аукціони. Перший щодо приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Волинський експертно-технічний центр Держпраці». Аукціон має відбутися 3 червня. А також об’єкт малої приватизації групи інвентарних об’єктів. Аукціон має відбутися 27 травня», - зазначила Тетяна Маслечко.
За її словами, найближчим часом підуть «з молотка» ще 13 об’єктів у Камені-Каширському, Горохові, Любомлі, Іваничівській громаді. На сьогодні від продажу об’єктів отримали 60 мільйонів гривень.
Переглянути перелік можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації Оксана Будкіна зазначила, що у 2020 році процес приватизації активізувався. Завдяки приватизації залучають інвестиції, створюють нові робочі місця, модернізуються активи. Задля налагодження роботи в області створили спеціальну робочу групу, яка вирішуватиме питання. Серед об’єктів – майнові комплекси підприємств, готелі, будинки тощо.
Заступник начальника Регіонального відділення - начальник управління Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Тетяна Маслечко розповіла, що упродовж 2020 року через систему ProZorro провели чимало аукціонів щодо яких уклали 13 договорів купівлі-продажу на 11 мільйонів. Станом на травень до переліку об’єктів приватизації включили 28 об’єктів.
«На сьогодні в системі ProZorro вже оголосили два аукціони. Перший щодо приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Волинський експертно-технічний центр Держпраці». Аукціон має відбутися 3 червня. А також об’єкт малої приватизації групи інвентарних об’єктів. Аукціон має відбутися 27 травня», - зазначила Тетяна Маслечко.
За її словами, найближчим часом підуть «з молотка» ще 13 об’єктів у Камені-Каширському, Горохові, Любомлі, Іваничівській громаді. На сьогодні від продажу об’єктів отримали 60 мільйонів гривень.
Переглянути перелік можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинь «заробила» 60 мільйонів на приватизації
Сьогодні, 13:25
У Луцьку триває благодійна виставка вишивки: кошти збирають на потреби військових у зоні ООС
Сьогодні, 13:00