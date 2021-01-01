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На волинській дорозі – аварія з потерпілими, на місці – декілька «швидких» та рятувальники. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

На волинській дорозі – аварія з потерпілими, на місці – декілька «швидких» та рятувальники. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
На волинській дорозі зіткнулися три автомобілі. На місці працюють декілька "швидких", рятувальники та поліція.

Відео з місця події у спільноті "АвтоАндони Луцька" виклав користувач Stanislav Kozakov.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУНП в області, ДТП трапилася на дорозі Ковель-Луцьк поблизу села Воля Любитівська.

В аварії зіткнулися два легкових авто та вантажівка. Попередньо відомо про трьох потерпілих.

Нині встановлюють усі обставини події.

ОНОВЛЕНО о 14:45

Як повідомляють на сайті поліції Волині, нині встановлюються анкетні дані постраждалих та обставини ДТП. Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

На волинській дорозі – аварія з потерпілими, на місці – декілька «швидких» та рятувальники. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





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Теги: аварія, ДТП
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