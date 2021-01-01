На волинській дорозі – аварія з потерпілими, на місці – декілька «швидких» та рятувальники. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





Відео з місця події у спільноті "АвтоАндони Луцька" виклав користувач Stanislav Kozakov.



Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУНП в області, ДТП трапилася на дорозі Ковель-Луцьк поблизу села Воля Любитівська.



В аварії зіткнулися два легкових авто та вантажівка. Попередньо відомо про трьох потерпілих.



Нині встановлюють усі обставини події.



ОНОВЛЕНО о 14:45



Як повідомляють на сайті













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На волинській дорозі зіткнулися три автомобілі. На місці працюють декілька "швидких", рятувальники та поліція.Відео з місця події у спільноті "АвтоАндони Луцька" виклав користувач Stanislav Kozakov.Як розповілиу секторі комунікації ГУНП в області, ДТП трапилася на дорозі Ковель-Луцьк поблизу села Воля Любитівська.В аварії зіткнулися два легкових авто та вантажівка. Попередньо відомо про трьох потерпілих.Нині встановлюють усі обставини події.ОНОВЛЕНО о 14:45Як повідомляють на сайті поліції Волині , нині встановлюються анкетні дані постраждалих та обставини ДТП. Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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