Поблизу Луцька – подвійна аварія





Про це



На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Як зазначають свідки, на автодорозі утворився великий затор.



Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно, сьогодні, близько 10 години трапилася ДТП на вулиці Об’зній. Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій Renault Duster не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд на два автомобілі, останній здійснив самовільний рух і наїхав на автомобіль Renault Dokker.



Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.



На винуватця було складено адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 травня близько 10 години на вулиці Об’їзній у селі Рованці Луцького району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Як зазначають свідки, на автодорозі утворився великий затор.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно, сьогодні, близько 10 години трапилася ДТП на вулиці Об’зній. Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій Renault Duster не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд на два автомобілі, останній здійснив самовільний рух і наїхав на автомобіль Renault Dokker.Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На винуватця було складено адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.

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