Луцький замок цьогоріч не будуть реставрувати
Сьогодні, 15:36
Луцький замок не увійшов до переліку затверджених об’єктів, які будуть фінансуватися і подалі реалізовуватися в рамках проєкту «Велика реставрація» у 2021 році.
Про це повідомив луцький археолог Віктор Баюк на своїй сторінці у фесбуці.
Як він зауважив, за рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України (Наказ № 337 від 18 травня 2021 року за підписом Міністра культури Олександра Ткаченка) в 2021 році будуть фінансуватись лише 22 об'єкти "Великої реставрації".
"Луцького замку там немає. Будемо працювати далі, сподіваємось на реалізацію задуманого у 2022 році", - написав луцький археолог.
Нагадаємо, вчора Волинська ОДА повідомляла, до сформованого рейтингу проєкту "Велика реставрація" потрапили 2 волинських об’єкти культурної спадщини – реставрація Луцького верхнього замку та будинків Косачів. Сьогодні, 21 травня, Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало перелік проектів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщин, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, що будуть реалізовані в 2021 році в рамках проекту “Велика Реставрація” у межах президентської програми “Велике будівництво”. У затвердженому переліку об'єктів немає ні будинку Косачів, ні Луцького замку.
З переліком об'єктів можна ознайомитися за цим посиланням.
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Про це повідомив луцький археолог Віктор Баюк на своїй сторінці у фесбуці.
Як він зауважив, за рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України (Наказ № 337 від 18 травня 2021 року за підписом Міністра культури Олександра Ткаченка) в 2021 році будуть фінансуватись лише 22 об'єкти "Великої реставрації".
"Луцького замку там немає. Будемо працювати далі, сподіваємось на реалізацію задуманого у 2022 році", - написав луцький археолог.
Нагадаємо, вчора Волинська ОДА повідомляла, до сформованого рейтингу проєкту "Велика реставрація" потрапили 2 волинських об’єкти культурної спадщини – реставрація Луцького верхнього замку та будинків Косачів. Сьогодні, 21 травня, Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало перелік проектів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщин, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, що будуть реалізовані в 2021 році в рамках проекту “Велика Реставрація” у межах президентської програми “Велике будівництво”. У затвердженому переліку об'єктів немає ні будинку Косачів, ні Луцького замку.
З переліком об'єктів можна ознайомитися за цим посиланням.
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Коментарі 1
З тим поцом Ткаченко, ще 10 років нічого робитти не будуть
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