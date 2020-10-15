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Фінал «Євробачення-2021»: порядок виступів, як голосувати, де дивитися

Фінал «Євробачення-2021»: порядок виступів, як голосувати, де дивитися
У суботу, 22 травня, о 22:00 за київським часом у Роттердамі в Нідерландах відбудеться фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Український гурт Go_A виступить під номером 19. Загалом буде 26 номерів.

Фінал транслюватимуть наживо платформи Суспільного мовлення та комерційний канал СТБ.

Порядок виступів фіналістів:
Фінал «Євробачення-2021»: порядок виступів, як голосувати, де дивитися

Під час фіналу глядачі також побачать виступ одного з найпопулярніших діджеїв у світі Afrojack разом зі співачкою Ґленніс Ґрейс, яка представляла Нідерланди на Євробаченні 2005 року в Києві, співаком Wulf та оркестром класичної музики, що складається з молодих талантів. Усі вони виконають перфоманс «Музика єднає нас» («Music Binds Us»).

Як голосувати?

В Україні зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім гурту Go_A.

У першому півфіналі було два способи голосування: за допомогою SMS-повідомлення на номер 7576 вартістю 5,31 грн (максимальна кількість SMS з одного номера – 20) або за допомогою застосунку Євробачення. Під час прямого ефіру з’явиться більш інформація.

Коментуватиме «Євробачення-202»1 ведучий Тімур Мірошниченко.

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Теги: фінал, Євробачення2021
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