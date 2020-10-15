Фінал «Євробачення-2021»: порядок виступів, як голосувати, де дивитися

У суботу, 22 травня, о 22:00 за київським часом у Роттердамі в Нідерландах відбудеться фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Український гурт Go_A виступить під номером 19. Загалом буде 26 номерів.Фінал транслюватимуть наживо платформи Суспільного мовлення та комерційний канал СТБ.Під час фіналу глядачі також побачать виступ одного з найпопулярніших діджеїв у світіразом зі співачкоюяка представляла Нідерланди на Євробаченні 2005 року в Києві, співакомта оркестром класичної музики, що складається з молодих талантів. Усі вони виконають перфоманс «Музика єднає нас» («Music Binds Us»).В Україні зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім гурту Go_A.У першому півфіналі було два способи голосування: за допомогою SMS-повідомлення на номер 7576 вартістю 5,31 грн (максимальна кількість SMS з одного номера – 20) або за допомогою застосунку Євробачення. Під час прямого ефіру з’явиться більш інформація.Коментуватиме «Євробачення-202»1 ведучий