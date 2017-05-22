У Луцьку – масштабний велопробіг. ФОТО

Традиційно щороку Луцьк долучається до всеукраїнської акції “Велодень”, організаторами якого є Асоціація велосипедистів Луцька за сприяння Луцької міської ради. Це найбільша велоподія, яка об’єднує любителів активного відпочинку та велоспорту.Сьогодні, 23 травня, біля ТРЦ “ПортCity” зібралися cотні жителів нашої громади різного віку — від найменших дітлахів до представників поважного віку, повідомляють на сайті Луцької міської ради.Масовий велопробіг вулицями міста відбувається задля популяризації активного відпочинку та велосипеда, як екологічної альтернативи міському авто.До свята велолюбителів долучились і Луцький міський голова, депутати міської ради, представники влади та бізнесу, активна громадськість.“З року в рік беру участь у акції. Тішить те, що велолюбителів у нашій громаді стає все більше. Адже основна мета акції є популяризація здорового способу життя”, - зазначив під час заходу міський голова Ігор Поліщук.Маршрут велопробігу пролягав проспектами Соборності, Молоді та Відродження, вулицею Рівненською, проспектом Волі, через Театральний майдан та вулицю Винниченка, проспектом Василя Мойсея. Фінішували поблизу ТЦ «ПортСіті», проїхавши проспектом Перемоги.Про безпеку учасників велопробігу, які рухалися колоною за вищевказаним маршрутом, подбали працівники патрульної поліції.Продовжилося свято поблизу торгівельного центру, де на усіх учасників чекали конкурси та розваги.