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Назвали причину зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька

Назвали причину зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька
Колесо огляду у центральному парку Луцька зупинилося через вихід з ладу деталі двигуна, так званої муфти між двигуном і редуктором.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор з розвитку Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки Павло Цапюк.

За його словами, з те, що сталося, – це з технічної точки зору не є надзвичайною ситуацією чи капітальною поломкою. Більше того, відбулося це не вперше.

«Іноді, коли аварія на лінії електропередач і вимикається подача електроенергії, колесо теж зупиняється і тут головне, як спокійно і відповідально ведуть себе наявні в цей час відвідувачі.

Тим, хто сьогодні «застряг» велика подяка за моральну стійкість і терпіння, бо паніка - це завжди головний ворог в подібних ситуаціях. Ви молодці! Обов’язково віддячимо», - написав Павло Цапюк.

Далі він розповів про те, що роблять у таких ситуаціях.

«Якщо зупинка спричинена «вимкненням світла», зв’язуємось з постачальниками і якщо електроенергію не планують відновити більше години, тоді використовується спецтехніка, от як сьогодні.
Якщо ж відвідувачі опинились не на самому верху - на цей випадок є «ручний» привід, при якому важелем працівник дуууже повільно і важко, але може за пів годинки-голинеу прокрутити колесо десь на четверть оберта.

Сьогодні було вирішено відразу викликати МНС, так як «ручний режим» був заблокований через специфіку поломки», - пояснив Цапюк.

Він додав, що у майбутньому замінять муфту і відразу запустять колесо в роботу. У правила користування мають намір додати більше роз’яснень про поведінку відвідувачів під час технічної зупинки колеса огляду.

Нагадаємо, колесо огляду зупинилося сьогодні, 23 травня, коли там перебувало 6 дітей та шестеро дорослих. Людей допомогли зняти рятувальники.


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Теги: Павло Цапюк, парк, колесо огляду
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Коментарі 1
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Так, це дрібниці. Тому після наступної поломки колеса відпочиваючі там будуть сидіти, доки не навалять повні штани. А якщо серйозно, то цього "директора з розвитку" треба негайно звільнити з посади по відповідній статті трудового кодексу.
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