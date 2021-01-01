Назвали причину зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька

Колесо огляду у центральному парку Луцька зупинилося через вихід з ладу деталі двигуна, так званої муфти між двигуном і редуктором.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор з розвитку Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі УкраїнкиЗа його словами, з те, що сталося, – це з технічної точки зору не є надзвичайною ситуацією чи капітальною поломкою. Більше того, відбулося це не вперше.«Іноді, коли аварія на лінії електропередач і вимикається подача електроенергії, колесо теж зупиняється і тут головне, як спокійно і відповідально ведуть себе наявні в цей час відвідувачі.Тим, хто сьогодні «застряг» велика подяка за моральну стійкість і терпіння, бо паніка - це завжди головний ворог в подібних ситуаціях. Ви молодці! Обов’язково віддячимо», - написав Павло Цапюк.Далі він розповів про те, що роблять у таких ситуаціях.«Якщо зупинка спричинена «вимкненням світла», зв’язуємось з постачальниками і якщо електроенергію не планують відновити більше години, тоді використовується спецтехніка, от як сьогодні.Якщо ж відвідувачі опинились не на самому верху - на цей випадок є «ручний» привід, при якому важелем працівник дуууже повільно і важко, але може за пів годинки-голинеу прокрутити колесо десь на четверть оберта.Сьогодні було вирішено відразу викликати МНС, так як «ручний режим» був заблокований через специфіку поломки», - пояснив Цапюк.Він додав, що у майбутньому замінять муфту і відразу запустять колесо в роботу. У правила користування мають намір додати більше роз’яснень про поведінку відвідувачів під час технічної зупинки колеса огляду.Нагадаємо, колесо огляду. Людей допомогли зняти рятувальники.