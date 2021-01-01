Де на Волині пропонують роботу з бонусами для працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 14:26
Наразі вакансії з бонусами для працівників є у Луцьку, Ковелі та Луцькому районі. Зарплату пропонують від 9 до 15 тисяч гривень. Серед переваг для працівників – житло, харчування, довіз до роботи та повернення додому службовим транспортом тощо.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 9 тисяч гривень шукають налагоджувальника устаткування у виробництві харчової продукції. В його обов'язки входить участь у ремонтах та проведення налагоджування роботи устаткування з виробництва харчової продукції. Добре, якщо кандидат на цю посаду матиме мінімальний досвід у ремонтних роботах устаткування та обладнання. Роботодавець забезпечує довіз працівників до місця проживання (в межах міста) після закінченню другої зміни. Контакти: (0332) 72 82 89.
Також потрібен слюсар з механоскладальних робіт, який буде виконувати слюсарні роботи (складальне виробництво), читати креслення при складанні тролейбусів, автобусів. Йому обіцяють винагороду у розмірі 9 800 тисяч гривень. Підприємство відшкодовує вартість проїзду з районів Волинської області. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
Для роботи на процесах обвалювання тушок птиці (філерування, навішування, пакування, перепакування, калібрування) готові взяти на роботу підсобного робітника. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Основна вимога: бажання працювати. Немісцевих забезпечують гуртожитком. Здійснюють доїзд працівників з міста Володимир-Волинський та смт Іваничі. За деталями: (03344) 3 21 15 (Світлана Ковальчук).
Є пропозиція для лікаря ветеринарної медицини, якому будуть платити 10 тисяч гривень. Спеціаліст буде надавати медичну ветеринарну допомогу тваринам, проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання захворювань у тварин, а також моніторинг виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, здійснювати процедури дезінфекції та дезінсекції на території господарства і приміщень, призначених для зберігання продукції, розробляти плани лікування, проводити маніпуляційні процедури. Забезпечують житлом. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
На зарплату 15 тисяч гривень запрошують на роботу торговельного представника. Обов'язки: доставка продукції по торговим точкам згідно маршруту Ківерці-Рожище, виконання плану продаж (кондитерські вироби), залучення клієнтів до співпраці, викладання продукції в торгових точках згідно стандартів мерчандайзингу, виконання поставлених керівництвом завдань. Компенсують пальне, мобільний зв’язок, амортизаційні витрати на авто. Обов’язковою є наявність власного автомобіля. (0332) 72 82 89.
У селі Брище Луцького району є вакансія для офіціанта, який буде створювати в ресторані гостинну атмосферу та дотримуватись стандартів сервісу. Оплата - 10 тисяч гривень. Гарантують оплачуваний доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72 82 89.
Також для швидкого та якісного приготування страв шукають кухаря. Зарплата - 12 тисяч гривень. Обіцяють оплачуваний доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72 82 89.
У селі Струмівка Луцького району потрібен офіціант, якому обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Працівник повинен створювати гостинну атмосфери в закладі, допомогати гостям при формуванні замовлення, обслуговувати гостей в залі та створювати усі умови для комфортного відпочинку. Обов'язково потрібно знати меню, вміти його використовувати та дотримуватися стандартів сервісу. Роботодавець забезпечує житлом, харчуваням та довезенням після роботи. (0332) 72 82 89.
На заробітну плату 12 тисяч гривень візьмуть на роботу кухаря. Він буде допомогати в приготуванні страв, готувати гарячі та холодні страви відповідно до технологічних карт, контролювати якість продуктів, знати меню та сліідкувати за станом кухонного обладнання. Роботодавець забезпечує житлом, харчуваням та довезенням після роботи. (0332) 72 82 89.
У селі Городище Луцького району є пропозиція для зоотехніка, якому обіцяють платити 15 тисяч гривень. Обов'язки: організація, розроблення і здійснення заходів з підвищення продуктивності худоби, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва, розробка перспективних і річних планів розвитку господарства та завдань підрозділів, планування руху поголів’я, його відтворення і вирощування молодняка, робота зі створення кормової бази, забезпечення тваринництва засобами механізації та автоматизації. НЕмісцевому працівнику нададуть житло сімейного типу, де хороші умови проживання. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У Ковелі для вивезення деревини автомобілем «Volvo» з причепом потрібен водій автотранспортних засобів. Зарплата - 10 тисяч гривень. Робота знаходиться у селі Троянівка Маневицького району. Обов'язковими умовами є наявність водійського посвідчення категорії С,Е та досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року. Забезпечують доїзд з Ковеля. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 9 тисяч гривень шукають налагоджувальника устаткування у виробництві харчової продукції. В його обов'язки входить участь у ремонтах та проведення налагоджування роботи устаткування з виробництва харчової продукції. Добре, якщо кандидат на цю посаду матиме мінімальний досвід у ремонтних роботах устаткування та обладнання. Роботодавець забезпечує довіз працівників до місця проживання (в межах міста) після закінченню другої зміни. Контакти: (0332) 72 82 89.
Також потрібен слюсар з механоскладальних робіт, який буде виконувати слюсарні роботи (складальне виробництво), читати креслення при складанні тролейбусів, автобусів. Йому обіцяють винагороду у розмірі 9 800 тисяч гривень. Підприємство відшкодовує вартість проїзду з районів Волинської області. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
Для роботи на процесах обвалювання тушок птиці (філерування, навішування, пакування, перепакування, калібрування) готові взяти на роботу підсобного робітника. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Основна вимога: бажання працювати. Немісцевих забезпечують гуртожитком. Здійснюють доїзд працівників з міста Володимир-Волинський та смт Іваничі. За деталями: (03344) 3 21 15 (Світлана Ковальчук).
Є пропозиція для лікаря ветеринарної медицини, якому будуть платити 10 тисяч гривень. Спеціаліст буде надавати медичну ветеринарну допомогу тваринам, проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання захворювань у тварин, а також моніторинг виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, здійснювати процедури дезінфекції та дезінсекції на території господарства і приміщень, призначених для зберігання продукції, розробляти плани лікування, проводити маніпуляційні процедури. Забезпечують житлом. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
На зарплату 15 тисяч гривень запрошують на роботу торговельного представника. Обов'язки: доставка продукції по торговим точкам згідно маршруту Ківерці-Рожище, виконання плану продаж (кондитерські вироби), залучення клієнтів до співпраці, викладання продукції в торгових точках згідно стандартів мерчандайзингу, виконання поставлених керівництвом завдань. Компенсують пальне, мобільний зв’язок, амортизаційні витрати на авто. Обов’язковою є наявність власного автомобіля. (0332) 72 82 89.
У селі Брище Луцького району є вакансія для офіціанта, який буде створювати в ресторані гостинну атмосферу та дотримуватись стандартів сервісу. Оплата - 10 тисяч гривень. Гарантують оплачуваний доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72 82 89.
Також для швидкого та якісного приготування страв шукають кухаря. Зарплата - 12 тисяч гривень. Обіцяють оплачуваний доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72 82 89.
У селі Струмівка Луцького району потрібен офіціант, якому обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Працівник повинен створювати гостинну атмосфери в закладі, допомогати гостям при формуванні замовлення, обслуговувати гостей в залі та створювати усі умови для комфортного відпочинку. Обов'язково потрібно знати меню, вміти його використовувати та дотримуватися стандартів сервісу. Роботодавець забезпечує житлом, харчуваням та довезенням після роботи. (0332) 72 82 89.
На заробітну плату 12 тисяч гривень візьмуть на роботу кухаря. Він буде допомогати в приготуванні страв, готувати гарячі та холодні страви відповідно до технологічних карт, контролювати якість продуктів, знати меню та сліідкувати за станом кухонного обладнання. Роботодавець забезпечує житлом, харчуваням та довезенням після роботи. (0332) 72 82 89.
У селі Городище Луцького району є пропозиція для зоотехніка, якому обіцяють платити 15 тисяч гривень. Обов'язки: організація, розроблення і здійснення заходів з підвищення продуктивності худоби, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва, розробка перспективних і річних планів розвитку господарства та завдань підрозділів, планування руху поголів’я, його відтворення і вирощування молодняка, робота зі створення кормової бази, забезпечення тваринництва засобами механізації та автоматизації. НЕмісцевому працівнику нададуть житло сімейного типу, де хороші умови проживання. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У Ковелі для вивезення деревини автомобілем «Volvo» з причепом потрібен водій автотранспортних засобів. Зарплата - 10 тисяч гривень. Робота знаходиться у селі Троянівка Маневицького району. Обов'язковими умовами є наявність водійського посвідчення категорії С,Е та досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року. Забезпечують доїзд з Ковеля. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
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