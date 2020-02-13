У липні знову подорожчає електроенергія: якою буде ціна





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Чого чекати з 1 липня



Ціни можуть суттєво зрости, адже чинний тариф у розмірі 1,68 гривні за кіловат-годину діятиме лише до кінця червня.



Версія Міненергетики



Орієнтовні тарифи, які чекають на українців у майбутньому можна зрозуміти зі слів заступника міністра енергетики України Юрія Бойка. У фейсбуці він поділився, якими мали б бути тарифи зараз:



Найдешевше платили б мешканці Києва та Дніпропетровської області – від 2,60 – 2,96 гривні за кіловат-годину. А найдорожче тариф би обходився українцям, які мешкають в Івано-Франківській та Луганській областях – 3,70 – 4 гривні за кіловат-годину.



Така диференція по областях пов’язана з різним тарифом на розподіл: у Києві він найнижчий, а в Луганській області відповідно – найвищий.



Версія НКРЕКП



Проте малоймовірно, що уряд збільшить тарифи у 2-3 рази так різко. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) розробила три сценарії поетапного підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств до третього кварталу 2023 року, які опинилися в редакції Liga.net:



1) Кабмін не піде на підвищення тарифів і «заморозить» ціни на електроенергію для населення до кінця 2021 року.



2) Протягом 2021 року Кабмін може двічі підвищити тарифи на електрику на 15%: 1 травня та 1 вересня. Таким чином восени тариф зросте до 2,22 гривні.



3) Тариф на електроенергію 1,68 гривні проіснує до липня 2021 року, а потім відбудеться 30% подорожчання. Тобто з 1 липня ціна буде 2,22 гривні. А у 2023 році ціна буде 3,48 гривні за кіловат-годину.



Як бачимо, другий варіант вже неможливий, оскільки з 1 травня ціни залишилися незмінні. Тож цілком ймовірно, що у липневих платіжках українці отримають суму, розраховану за тарифом 2,22 гривні.



Пільги



Крім того, для деяких груп споживачів можуть ввести пільговий тариф, який діятиме на більш ніж 100 кіловат-годин.



«До 1 липня ми представимо нову модель. Ми знайдемо механізм, як знизити плату для певних верств населення», – запевнив міністр енергетики Галущенко під час виступу у Раді.



Проте учасники ринку мають сумніви, чи вдасться представити нову модель у липні. Ймовірно, чинні тарифи та модель продовжать ще на місяць. Що не дивно, адже спочатку тариф 1,68 гривні для населення мав діяти лише до квітня. Згодом його продовжили до липня.



Зазначимо, що людям, які проживають біля атомних електростанцій, повернули пільгу, яку раніше скасували. Тепер вони сплачують 70% чинного тарифу на електроенергію.



Які тарифи діють зараз



Ціна на електроенергію для населення фіксована – 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою Кабміну. Проте продовжують діяти тарифні коефіцієнти для населення, яке має облік споживання електроенергії за періодами часу. Так можна відчутно зекономити.



Двозонні тарифи:



У нічний період з 23:00 по 7:00 діє тариф 0,84 копійки;



В інші години діє стандартний тариф – 1,68 гривні.



Тризонні тарифи:



У пікові години (з 8:00 по 11:00 та з 20:00 до 22:00) діє підвищений тариф – 2,52 гривні за кіловат-годину.



У звичайні години (з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00) діє звичайний тариф – 1,68 гривні;



Вночі з 23:00 до 7:00 тариф становить 0,672 гривні.



Як перейти на багатотарифний облік



Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу «Персональний кабінет» подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік.



Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.



«Наразі середня вартість електричної енергії для побутових споживачів складає близько 1,60 гривні за кіловат-годину (з урахуванням зонного обліку), з яких лише транспортна складова (середньозважена) становить 1,51 гривні. Таким чином, на безпосередньо електричну енергію залишається лише 9 копійок», – пояснює Юрій Бойко.



З чого складається тариф на електроенергію:



- вартості електроенергії на ринку;

- тарифу на її передачу високовольтними мережами НЕК «Укренерго»;

- тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу;

- тарифу на постачання;

- податків.



Збиткова галузь



Тарифи на електроенергію хочуть підняти, тому що державні підприємства працюють у збиток і вже мають мільярдну заборгованість. Якщо нічого не міняти, то лише заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед НАЕК «Енергоатом» за придбану електричну енергію за підсумками року склала б 5 – 5,4 мільярда гривень, повідомляє Юрій Бойко.



Як до цього дійшло



У 2019 році в Україні запрацював ринок електроенергії, але лише для непобутових споживачів. Для населення і надалі діяли пільгові тарифи, зобов'язання по яких, поклали на державні компанії (так звані ПСО).



Собівартість електроенергії росла (підвищення зарплат, ремонти), як і обсяги споживання електроенергії (Енергоатом був змушений продавати більшу частку населенню за збитковими тарифами). Це лише поглиблювало проблему.



Коли державні підприємства перестали справлятися з обов'язками, Кабмін скасував пільговий тариф 90 копійок за перші 100 кіловат-годин. Та це лише розтягнуло проблему у часі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Політики та економісти в Україні вже тривалий час стверджують, що тариф на електроенергію для населення суттєво занижений. Тож з 1 липня цього року його можуть суттєво підняти.Про це повідомляє Главком Ціни можуть суттєво зрости, адже чинний тариф у розмірі 1,68 гривні за кіловат-годину діятиме лише до кінця червня.Орієнтовні тарифи, які чекають на українців у майбутньому можна зрозуміти зі слів заступника міністра енергетики України Юрія Бойка. У фейсбуці він поділився, якими мали б бути тарифи зараз:Найдешевше платили б мешканці Києва та Дніпропетровської області – від 2,60 – 2,96 гривні за кіловат-годину. А найдорожче тариф би обходився українцям, які мешкають в Івано-Франківській та Луганській областях – 3,70 – 4 гривні за кіловат-годину.Така диференція по областях пов’язана з різним тарифом на розподіл: у Києві він найнижчий, а в Луганській області відповідно – найвищий.Проте малоймовірно, що уряд збільшить тарифи у 2-3 рази так різко. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) розробила три сценарії поетапного підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств до третього кварталу 2023 року, які опинилися в редакції Liga.net:1) Кабмін не піде на підвищення тарифів і «заморозить» ціни на електроенергію для населення до кінця 2021 року.2) Протягом 2021 року Кабмін може двічі підвищити тарифи на електрику на 15%: 1 травня та 1 вересня. Таким чином восени тариф зросте до 2,22 гривні.3) Тариф на електроенергію 1,68 гривні проіснує до липня 2021 року, а потім відбудеться 30% подорожчання. Тобто з 1 липня ціна буде 2,22 гривні. А у 2023 році ціна буде 3,48 гривні за кіловат-годину.Як бачимо, другий варіант вже неможливий, оскільки з 1 травня ціни залишилися незмінні. Тож цілком ймовірно, що у липневих платіжках українці отримають суму, розраховану за тарифом 2,22 гривні.Крім того, для деяких груп споживачів можуть ввести пільговий тариф, який діятиме на більш ніж 100 кіловат-годин.«До 1 липня ми представимо нову модель. Ми знайдемо механізм, як знизити плату для певних верств населення», – запевнив міністр енергетики Галущенко під час виступу у Раді.Проте учасники ринку мають сумніви, чи вдасться представити нову модель у липні. Ймовірно, чинні тарифи та модель продовжать ще на місяць. Що не дивно, адже спочатку тариф 1,68 гривні для населення мав діяти лише до квітня. Згодом його продовжили до липня.Зазначимо, що людям, які проживають біля атомних електростанцій, повернули пільгу, яку раніше скасували. Тепер вони сплачують 70% чинного тарифу на електроенергію.Ціна на електроенергію для населення фіксована – 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою Кабміну. Проте продовжують діяти тарифні коефіцієнти для населення, яке має облік споживання електроенергії за періодами часу. Так можна відчутно зекономити.У нічний період з 23:00 по 7:00 діє тариф 0,84 копійки;В інші години діє стандартний тариф – 1,68 гривні.У пікові години (з 8:00 по 11:00 та з 20:00 до 22:00) діє підвищений тариф – 2,52 гривні за кіловат-годину.У звичайні години (з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00) діє звичайний тариф – 1,68 гривні;Вночі з 23:00 до 7:00 тариф становить 0,672 гривні.Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу «Персональний кабінет» подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік.Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.«Наразі середня вартість електричної енергії для побутових споживачів складає близько 1,60 гривні за кіловат-годину (з урахуванням зонного обліку), з яких лише транспортна складова (середньозважена) становить 1,51 гривні. Таким чином, на безпосередньо електричну енергію залишається лише 9 копійок», – пояснює Юрій Бойко.З чого складається тариф на електроенергію:- вартості електроенергії на ринку;- тарифу на її передачу високовольтними мережами НЕК «Укренерго»;- тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу;- тарифу на постачання;- податків.Тарифи на електроенергію хочуть підняти, тому що державні підприємства працюють у збиток і вже мають мільярдну заборгованість. Якщо нічого не міняти, то лише заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед НАЕК «Енергоатом» за придбану електричну енергію за підсумками року склала б 5 – 5,4 мільярда гривень, повідомляє Юрій Бойко.У 2019 році в Україні запрацював ринок електроенергії, але лише для непобутових споживачів. Для населення і надалі діяли пільгові тарифи, зобов'язання по яких, поклали на державні компанії (так звані ПСО).Собівартість електроенергії росла (підвищення зарплат, ремонти), як і обсяги споживання електроенергії (Енергоатом був змушений продавати більшу частку населенню за збитковими тарифами). Це лише поглиблювало проблему.Коли державні підприємства перестали справлятися з обов'язками, Кабмін скасував пільговий тариф 90 копійок за перші 100 кіловат-годин. Та це лише розтягнуло проблему у часі.

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