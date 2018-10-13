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Військовим із приєднаних до Луцька сіл купуватимуть житло на умовах співфінансування

Військовим із приєднаних до Луцька сіл купуватимуть житло на умовах співфінансування
Учасники АТО/ООС із приєднаних до Луцька громад зможуть придбати житло на умовах співфінансування 50 на 50.

Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.

Обранці громади розглянули проєкт рішення щодо внесення змін до Порядку фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017-2022 роки.

З метою сприяння у вирішенні проблем забезпечення, поліпшення житлових умов учасників антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил і членів їх сімей, а також бійців-добровольців, з числа мешканців Луцької міської територіальної громади, міська рада вирішила, що скористатися програмою зможуть й мешканці приєднаних до Луцька громад.

Цьогоріч на купівлю житла військовим у бюджеті передбачили 4 мільйони гривень.

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Теги: військові, житло, Волинь, громади
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