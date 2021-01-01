Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати





Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.



Під час розгляду проєкту рішення «Про внесення зміни та доповнень до додатку до рішення міської ради від 26.11.2014 № 66/6 «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м. Луцьку» представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход поцікавився, коли запровадять мобільний додаток для сплати за паркування і з якими виробниками ведуть перемовини, де найближчим часом планують облаштувати платні парковки.



Окрім того, депутат каже, що людям з івалідністю незручно платити за паркування, адже місця розташовані далеко від паркоматів.



За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, на сьогодні ведуть перемовини з багатьма компаніями, які реалізували продукти в інших містах, зокрема Харкові, Івано-Франківську, вивчаючи недоліки. Попередньо, у червні визначать платформу та розробника, що працюватиме над додатком.



Щодо оплати паркування людьми з інвалідністю, каже Ігор Поліщук, набрала чинності постанова Кабміну про те, що за паркування можна платити не лише в паркоматах, а й в айбоксах та інші платіжних терміналах. Тому сьогодні ведуть роботу щодо імплементації системи оплати за паркування.



Нові платні парковки хочуть облаштувати на Театральному майдані поруч із Палацом культури. Окрім того, з’являться парковки на двох ділянках поруч з авторинком, аби розвантажити вулиці Єршова та Карбишева, адже є багато скарг щодо ситуації там. Також пропрацьовують варіант влаштування парковки на лівій частині Старого ринку.



«Як бачимо,



Найближчим часом там встановлять напівкулі, аби водії не залишали свої авто на тротуарах.



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