вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати

Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати
Розповіли, коли у Луцьку може запрацювати додаток для сплати паркування, як вирішуватимуть питання зі сплатою для людей з інвалідністю та де ще в місті планують облаштувати платні майданчики для паркування авто.

Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.

Під час розгляду проєкту рішення «Про внесення зміни та доповнень до додатку до рішення міської ради від 26.11.2014 № 66/6 «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м. Луцьку» представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход поцікавився, коли запровадять мобільний додаток для сплати за паркування і з якими виробниками ведуть перемовини, де найближчим часом планують облаштувати платні парковки.

Окрім того, депутат каже, що людям з івалідністю незручно платити за паркування, адже місця розташовані далеко від паркоматів.

За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, на сьогодні ведуть перемовини з багатьма компаніями, які реалізували продукти в інших містах, зокрема Харкові, Івано-Франківську, вивчаючи недоліки. Попередньо, у червні визначать платформу та розробника, що працюватиме над додатком.

Щодо оплати паркування людьми з інвалідністю, каже Ігор Поліщук, набрала чинності постанова Кабміну про те, що за паркування можна платити не лише в паркоматах, а й в айбоксах та інші платіжних терміналах. Тому сьогодні ведуть роботу щодо імплементації системи оплати за паркування.

Нові платні парковки хочуть облаштувати на Театральному майдані поруч із Палацом культури. Окрім того, з’являться парковки на двох ділянках поруч з авторинком, аби розвантажити вулиці Єршова та Карбишева, адже є багато скарг щодо ситуації там. Також пропрацьовують варіант влаштування парковки на лівій частині Старого ринку.

«Як бачимо, облаштування платної парковки на вулиці Кривий Вал працює позитивно. Ті люди, які не бажають платити за паркування, паркуються на вулиці Глушець. Той, хто має бажання заплатити, їде і платить», - додав мер.

Найближчим часом там встановлять напівкулі, аби водії не залишали свої авто на тротуарах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нові платні парковки, Луцьк, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Най нові будують а не відгороджують вулиці і майдани
Відповісти
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У трійці лідерів Forbes відбулись зміни: Джефф Безос поступився місцем Бернару Арно
Сьогодні, 12:55
У Липинах з психлікарні втік пацієнт
Сьогодні, 12:51
Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати
Сьогодні, 12:29
Як покарали прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі
Сьогодні, 12:23
У Луцьку декілька будинків – без холодної води
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів
25 травень, 12:45
Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
21 травень, 14:00
Реконструкція проспекту Волі у Луцьку: від сьогодні обмежили рух транспорту Реконструкція проспекту Волі у Луцьку: від сьогодні обмежили рух транспорту
18 травень, 10:31
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
14 травень, 16:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
25 травень, 16:11
 1
«Влада хоче, щоб люди помирали вдома?»: у Луцьку просять не закривати «ковідні» медзаклади
Сьогодні, 12:57
 0
У трійці лідерів Forbes відбулись зміни: Джефф Безос поступився місцем Бернару Арно
Сьогодні, 12:55
 0
У Липинах з психлікарні втік пацієнт
Сьогодні, 12:51
 0
Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8