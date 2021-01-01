Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО

На трасі Луцьк-Ковель, біля повороту до села Рокині, автомобіль Audi з'їхав з дороги та влетів у стовп.Про цеповідомили очевидці автопригоди.Дорожньо-транспортна аварія трапилася сьогодні, 26 травня, в обідню пору. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Розповіли, що за кермом автівки перебувала жінка. В салоні транспортного засобу вона була одна. В медичному закладі водійку оглянули, після чого її відпустили додому.Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.