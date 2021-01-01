Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 14:08
На трасі Луцьк-Ковель, біля повороту до села Рокині, автомобіль Audi з'їхав з дороги та влетів у стовп.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
Дорожньо-транспортна аварія трапилася сьогодні, 26 травня, в обідню пору. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.
Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Розповіли, що за кермом автівки перебувала жінка. В салоні транспортного засобу вона була одна. В медичному закладі водійку оглянули, після чого її відпустили додому.
Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
Дорожньо-транспортна аварія трапилася сьогодні, 26 травня, в обідню пору. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.
Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Розповіли, що за кермом автівки перебувала жінка. В салоні транспортного засобу вона була одна. В медичному закладі водійку оглянули, після чого її відпустили додому.
Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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