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Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО

Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО
На трасі Луцьк-Ковель, біля повороту до села Рокині, автомобіль Audi з'їхав з дороги та влетів у стовп.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.

Дорожньо-транспортна аварія трапилася сьогодні, 26 травня, в обідню пору. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Розповіли, що за кермом автівки перебувала жінка. В салоні транспортного засобу вона була одна. В медичному закладі водійку оглянули, після чого її відпустили додому.

Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь
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