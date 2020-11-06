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Польща закрила повітряний простір для білоруських літаків

Польща закрила повітряний простір для білоруських літаків
Польська влада офіційно підтвердила закриття повітряного простору для білоруських літаків.

Про це в своєму Twitter написав офіційний представник уряду Петр Мюллер, пише УНН.

«Кабінет міністрів прийняв заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, що експлуатуються перевізниками з Білорусі», – написав він.

За словами Мюллера, це рішення є реалізацією санкцій, про які просив під час засідання Європейської ради прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, 24 травня лідери країн ЄС погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику «Бєлавіа» до своїх авіапростірів і аеропортів.

В результаті, близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

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Теги: повітряний простір, Польща, закриття, Білорусь
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