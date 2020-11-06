Польща закрила повітряний простір для білоруських літаків





Про це в своєму Twitter написав офіційний представник уряду Петр Мюллер, пише



«Кабінет міністрів прийняв заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, що експлуатуються перевізниками з Білорусі», – написав він.



За словами Мюллера, це рішення є реалізацією санкцій, про які просив під час засідання Європейської ради прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.



Нагадаємо, 24 травня лідери країн ЄС погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику «Бєлавіа» до своїх авіапростірів і аеропортів.



В результаті, близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.



Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.



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