Польща закрила повітряний простір для білоруських літаків
Сьогодні, 01:40
Польська влада офіційно підтвердила закриття повітряного простору для білоруських літаків.
Про це в своєму Twitter написав офіційний представник уряду Петр Мюллер, пише УНН.
«Кабінет міністрів прийняв заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, що експлуатуються перевізниками з Білорусі», – написав він.
За словами Мюллера, це рішення є реалізацією санкцій, про які просив під час засідання Європейської ради прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.
Нагадаємо, 24 травня лідери країн ЄС погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику «Бєлавіа» до своїх авіапростірів і аеропортів.
В результаті, близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.
Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
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Про це в своєму Twitter написав офіційний представник уряду Петр Мюллер, пише УНН.
«Кабінет міністрів прийняв заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, що експлуатуються перевізниками з Білорусі», – написав він.
За словами Мюллера, це рішення є реалізацією санкцій, про які просив під час засідання Європейської ради прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.
Нагадаємо, 24 травня лідери країн ЄС погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику «Бєлавіа» до своїх авіапростірів і аеропортів.
В результаті, близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.
Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
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