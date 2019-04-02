Чоловіка, який втік з психлікарні у Липинах, досі не знайшли
Сьогодні, 14:44
Чоловіка, який втік з психліатричної лікарні у Липинах, досі розшукують.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, вчора, 26 травня, з Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах, втік хворий чоловік.
Наразі правоохоронці продовжують шукати втікача.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, вчора, 26 травня, з Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах, втік хворий чоловік.
Наразі правоохоронці продовжують шукати втікача.
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