У Польщі помер 23-річний волинянин





Про це у фейсбук-спільноті «Волинські новини» написала Галина Лопатюк, - пише видання



«Просимо допомоги, хто скільки зможе переказати кошти на номер карточки для перевезення померлого в Україну», – йдеться у дописі жінки.



До ГУНП у Волинській області надійшов лист від польських колег про те, що у Польщі 23 травня помер Назар Філімончук, 18 травня 1998 року народження.



Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що родичів померлого розшукали. Вони із села Омельне Луцького району.



Наразі невідомо, за яких обставин помер волинянин.

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