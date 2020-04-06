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У Польщі помер 23-річний волинянин

У Польщі помер 23-річний волинянин
У Польщі помер молодий волинянин. Просять допомогти зібрати кошти для перевезення тіла в Україну.

Про це у фейсбук-спільноті «Волинські новини» написала Галина Лопатюк, - пише видання Волинські новини.

«Просимо допомоги, хто скільки зможе переказати кошти на номер карточки для перевезення померлого в Україну», – йдеться у дописі жінки.

До ГУНП у Волинській області надійшов лист від польських колег про те, що у Польщі 23 травня помер Назар Філімончук, 18 травня 1998 року народження.

Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що родичів померлого розшукали. Вони із села Омельне Луцького району.

Наразі невідомо, за яких обставин помер волинянин.

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Теги: Польща, смерть, волинянин
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