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Відоме ім'я проректора луцького вишу, якого зловили на хабарі

Відоме ім'я проректора луцького вишу, якого зловили на хабарі
Стало відоме ім’я проректора університету, якого сьогодні, 27 травня, спіймали на хабарі у 1000 доларів. Ним виявився проректор Луцького національного технічного університету Сергій Савчук. До слова, він був депутатом Луцької міськради попереднього скликання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, правооохоронці встановили, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.
Відоме ім'я проректора луцького вишу, якого зловили на хабарі

Затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.

Наразі вирішують питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Відоме ім'я проректора луцького вишу, якого зловили на хабарі
Відоме ім'я проректора луцького вишу, якого зловили на хабарі

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Теги: проректор, хабар, виш, Луцьк
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Коментарі 2
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Нове майбутнє для політеху! М-да....
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Цей попався, а інші, яким збирають бабло в залікові книжки, попадаються не так часто. А беруть всі. Так званий у-тет треба розформувати з статусом ПТУ. Роздати спеціальності по обласних ПТУ - куди комбайнерів, куди трактористів, сантехніків, тепловиків. Бухгалтерів віддати на ринок, а будівельників - у вище ПТУ на Гнідаві. А приміщення віддати педколеджу чи "лесиному вишу".
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