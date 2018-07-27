Відоме ім'я проректора луцького вишу, якого зловили на хабарі
Сьогодні, 17:05
Стало відоме ім’я проректора університету, якого сьогодні, 27 травня, спіймали на хабарі у 1000 доларів. Ним виявився проректор Луцького національного технічного університету Сергій Савчук. До слова, він був депутатом Луцької міськради попереднього скликання.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, правооохоронці встановили, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.
Затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.
Наразі вирішують питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, правооохоронці встановили, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.
Затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.
Наразі вирішують питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Нове майбутнє для політеху! М-да....
Цей попався, а інші, яким збирають бабло в залікові книжки, попадаються не так часто. А беруть всі. Так званий у-тет треба розформувати з статусом ПТУ. Роздати спеціальності по обласних ПТУ - куди комбайнерів, куди трактористів, сантехніків, тепловиків. Бухгалтерів віддати на ринок, а будівельників - у вище ПТУ на Гнідаві. А приміщення віддати педколеджу чи "лесиному вишу".
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