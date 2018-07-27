Відоме ім'я проректора луцького вишу, якого зловили на хабарі

Сергій Савчук. До слова, він був депутатом Луцької міськради попереднього скликання.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Нагадаємо, правооохоронці встановили, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.



Затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.



Наразі вирішують питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відоме ім’я проректора університету, якого сьогодні, 27 травня, спіймали на хабарі у 1000 доларів . Ним виявився проректор Луцького національного технічного університету. До слова, він був депутатом Луцької міськради попереднього скликання.Про цестало відомо з власних джерел.Нагадаємо, правооохоронці встановили, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.Затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.Наразі вирішують питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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