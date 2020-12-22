На перехресті у Луцьку – аварія: від удару авто викинуло на узбіччя. ВІДЕО





Про це



Аварія трапилася 28 травня близько 13.20 на перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської.



Зіткнулися легковик Renault Megane і так званий «чобіток» Skoda Felicia.



Від удару Renault Megane розвернуло та викинуло на узбіччя. Автомобілі отримали механічні пошкодження. До прикладу, у Skoda Felicia відірвало передній бампер.



На місці працює патрульна поліція, яка з’ясовує деталі аварії та оформляє протоколи.



На щастя, ніхто не постраждав.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія трапилася 28 травня близько 13.20 на перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської.Зіткнулися легковик Renault Megane і так званий «чобіток» Skoda Felicia.Від удару Renault Megane розвернуло та викинуло на узбіччя. Автомобілі отримали механічні пошкодження. До прикладу, у Skoda Felicia відірвало передній бампер.На місці працює патрульна поліція, яка з’ясовує деталі аварії та оформляє протоколи.На щастя, ніхто не постраждав.

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