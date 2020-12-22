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На перехресті у Луцьку – аварія: від удару авто викинуло на узбіччя. ВІДЕО

На перехресті у Луцьку – аварія: від удару авто викинуло на узбіччя. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія трапилася 28 травня близько 13.20 на перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської.

Зіткнулися легковик Renault Megane і так званий «чобіток» Skoda Felicia.

Від удару Renault Megane розвернуло та викинуло на узбіччя. Автомобілі отримали механічні пошкодження. До прикладу, у Skoda Felicia відірвало передній бампер.

На місці працює патрульна поліція, яка з’ясовує деталі аварії та оформляє протоколи.

На щастя, ніхто не постраждав.



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Теги: Луцьк, аварія, перехрестя
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