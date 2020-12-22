На перехресті у Луцьку – аварія: від удару авто викинуло на узбіччя. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилася 28 травня близько 13.20 на перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської.
Зіткнулися легковик Renault Megane і так званий «чобіток» Skoda Felicia.
Від удару Renault Megane розвернуло та викинуло на узбіччя. Автомобілі отримали механічні пошкодження. До прикладу, у Skoda Felicia відірвало передній бампер.
На місці працює патрульна поліція, яка з’ясовує деталі аварії та оформляє протоколи.
На щастя, ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилася 28 травня близько 13.20 на перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської.
Зіткнулися легковик Renault Megane і так званий «чобіток» Skoda Felicia.
Від удару Renault Megane розвернуло та викинуло на узбіччя. Автомобілі отримали механічні пошкодження. До прикладу, у Skoda Felicia відірвало передній бампер.
На місці працює патрульна поліція, яка з’ясовує деталі аварії та оформляє протоколи.
На щастя, ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня
Сьогодні, 15:07
На перехресті у Луцьку – аварія: від удару авто викинуло на узбіччя. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Луцькі парки: про створення набережної, оновлення атракціонів та «клаптиковість». ВІДЕО
Сьогодні, 14:30