На проспекті Молоді в Луцьку облаштують новий урбан-парк
Сьогодні, 13:55
Луцькі депутати із фракції “За майбутнє” виділили кошти зі своїх депутатських фондів для спорудження сучасного урбан-парку “Молодіжний”.
Про таку ініціативу обранці оголосили під час чергової сесії Луцької міської ради.
“Це спільна ідея, до якої долучилися всі депутати з нашої фракції і виділили по 50 тисяч гривень. Уже зараз розробляється проектно-кошторисна документація і до кінця тижня ми презентуємо лучанам, що саме плануємо там зробити”, - розповіла депутатка Катерина Шкльода.
Сучасний урбан-парк буде розташований на проспекті Молоді, поруч із піцерією “Соло”. Ігрові елементи, які тут зараз є на дитячому майданчику - застаріли. До того ж, як розповідають місцеві батьки, їх не вистачає на ту кількість дітей, яка тут відпочиває.
Батьки кажуть, що на вихідних дітям доводиться стояти в черзі, щоб попасти на качелі. А самі гойдалки - давно морально застаріли.
“Це густонаселений спальний район, але місць, де люди могли б відпочивати, дуже мало. Тому ми вирішили зробити тут сучасну локацію для відпочинку і першим кроком стане спорудження скейт-парк. Серед дітей це зараз дуже популярна тема”, - розповідає про проект депутат Андрій Разумовський.
Таку ініціативу підтримав і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
“Урбан-парк буде цікавий і діткам, і любителям екстремального спорту, і тим, хто хоче займатися фізичною активністю на вулиці. Місто давно потребувало повноцінного скейт-парку та професійних тренажерів для стріт-воркауту. Окрім того, існуючий дитячий майданчик морально застарів і потребує заміни”, - коментує ідею Ігор Поліщук.
Дитячий майданчик на проспекті Молоді давно потребує сучасних елементів та спортивної зони, вважають депутати і міський голова.
За його словами, після реалізації проекту на проспекті Молоді, будуть підшуковувати локації для схожих парків і в інших мікрорайонах міста.
“Окремо хочу відзначити грамотне використання депутатами коштів депутатського фонду. Адже об‘єднання коштів навколо великого й серйозного проекту робить їх використання більш ефективним та допомагає реалізувати в місті цікаві й потрібні проекти”, - каже міський голова.
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Про таку ініціативу обранці оголосили під час чергової сесії Луцької міської ради.
“Це спільна ідея, до якої долучилися всі депутати з нашої фракції і виділили по 50 тисяч гривень. Уже зараз розробляється проектно-кошторисна документація і до кінця тижня ми презентуємо лучанам, що саме плануємо там зробити”, - розповіла депутатка Катерина Шкльода.
Сучасний урбан-парк буде розташований на проспекті Молоді, поруч із піцерією “Соло”. Ігрові елементи, які тут зараз є на дитячому майданчику - застаріли. До того ж, як розповідають місцеві батьки, їх не вистачає на ту кількість дітей, яка тут відпочиває.
Батьки кажуть, що на вихідних дітям доводиться стояти в черзі, щоб попасти на качелі. А самі гойдалки - давно морально застаріли.
“Це густонаселений спальний район, але місць, де люди могли б відпочивати, дуже мало. Тому ми вирішили зробити тут сучасну локацію для відпочинку і першим кроком стане спорудження скейт-парк. Серед дітей це зараз дуже популярна тема”, - розповідає про проект депутат Андрій Разумовський.
Таку ініціативу підтримав і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
“Урбан-парк буде цікавий і діткам, і любителям екстремального спорту, і тим, хто хоче займатися фізичною активністю на вулиці. Місто давно потребувало повноцінного скейт-парку та професійних тренажерів для стріт-воркауту. Окрім того, існуючий дитячий майданчик морально застарів і потребує заміни”, - коментує ідею Ігор Поліщук.
Дитячий майданчик на проспекті Молоді давно потребує сучасних елементів та спортивної зони, вважають депутати і міський голова.
За його словами, після реалізації проекту на проспекті Молоді, будуть підшуковувати локації для схожих парків і в інших мікрорайонах міста.
“Окремо хочу відзначити грамотне використання депутатами коштів депутатського фонду. Адже об‘єднання коштів навколо великого й серйозного проекту робить їх використання більш ефективним та допомагає реалізувати в місті цікаві й потрібні проекти”, - каже міський голова.
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