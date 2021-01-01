Померла багаторічна голова Федерації профспілок Волині

Галина Іванівна Головенець, яка очолювала Федерацію профспілок Волині з 1988 до 2004 року.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала голова Федерації профспілок області Іванна Дубинка-Філозоф.



"Профспілки Волині сумують з приводу смерті голови Федерації профспілок Волинської області 1988-2004 р.р. , ветерана профспілкового руху Головенець Галини Іванівни та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшла у вічність, яка очолювала Федерацію профспілок Волині з 1988 до 2004 року.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала голова Федерації профспілок області"Профспілки Волині сумують з приводу смерті голови Федерації профспілок Волинської області 1988-2004 р.р. , ветерана профспілкового руху Головенець Галини Іванівни та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі.

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