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Померла багаторічна голова Федерації профспілок Волині

Померла багаторічна голова Федерації профспілок Волині
Відійшла у вічність Галина Іванівна Головенець, яка очолювала Федерацію профспілок Волині з 1988 до 2004 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала голова Федерації профспілок області Іванна Дубинка-Філозоф.

"Профспілки Волині сумують з приводу смерті голови Федерації профспілок Волинської області 1988-2004 р.р. , ветерана профспілкового руху Головенець Галини Іванівни та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі.

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Теги: Галина Головенець, смерть, Федерація профспілок Волині
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