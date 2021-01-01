Померла багаторічна голова Федерації профспілок Волині
Сьогодні, 15:40
Відійшла у вічність Галина Іванівна Головенець, яка очолювала Федерацію профспілок Волині з 1988 до 2004 року.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала голова Федерації профспілок області Іванна Дубинка-Філозоф.
"Профспілки Волині сумують з приводу смерті голови Федерації профспілок Волинської області 1988-2004 р.р. , ветерана профспілкового руху Головенець Галини Іванівни та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала голова Федерації профспілок області Іванна Дубинка-Філозоф.
"Профспілки Волині сумують з приводу смерті голови Федерації профспілок Волинської області 1988-2004 р.р. , ветерана профспілкового руху Головенець Галини Іванівни та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі.
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