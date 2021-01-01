На Волині помер атовець Андрій Омельчук
Сьогодні, 17:37
Відійшов у вічність військовий, представник Міністерства у справах ветеранів у Волинській області Андрій Омельчук.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Жіночої сотні Самооборони Волині Світлана.
Андрій Омельчук – доброволець, айдарівець. Він був один із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар".
До слова, у 2014 році балотувався у народні депутати України, але згодом зняв свою кандидатуру.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Жіночої сотні Самооборони Волині Світлана.
Андрій Омельчук – доброволець, айдарівець. Він був один із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар".
До слова, у 2014 році балотувався у народні депутати України, але згодом зняв свою кандидатуру.
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Коментарі 1
Як вони всі лізуть до влади, а як приходять, то забувають про народ і думують тільки про свою "шкуру".
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