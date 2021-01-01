На Волині помер атовець Андрій Омельчук

Андрій Омельчук.



Про це на своїй сторінці у Світлана.



Андрій Омельчук – доброволець, айдарівець. Він був один із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар".



До слова, у 2014 році балотувався у народні депутати України, але згодом зняв свою кандидатуру.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність військовий, представник Міністерства у справах ветеранів у Волинській областіПро це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Жіночої сотні Самооборони ВолиніАндрій Омельчук – доброволець, айдарівець. Він був один із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар".До слова, у 2014 році балотувався у народні депутати України, але згодом зняв свою кандидатуру.

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