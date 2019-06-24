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Збільшення пенсій: кому додадуть 850 гривень

Збільшення пенсій: кому додадуть 850 гривень
В Україні з 1 липня 2021-го перерахують прожитковий мінімум (ПМ) для всіх категорій, зокрема і пенсіонерів.

У результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, до 1854 грн, а максимальна на 850 грн, - повідомляє Главком.

Це випливає із затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік.

Так, згідно із законом, прибавка зачепить більшість українців старших за 60 років:

- мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум, водночас збільшення за стаж понад норми становить 1% від ПМ;

- максимальна пенсія не може бути більшою від 10 прожиткових мінімумів (виняток діє для суддів).

Судді за законом мають право на необмежений розмір пенсії. Вона становить до 80% зарплати. Прості українці отримують менш ніж 35% зарплати і розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. Зараз це 17 690 грн.

У формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

До слова, в Україні вже з 1 червня перерахують пенсії громадянам, які після призначення пенсійних виплат продовжують працювати. Згідно із законодавством, для перерахунку пенсії не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, все відбудеться автоматично.

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Теги: пенсії, підвищення
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