Збільшення пенсій: кому додадуть 850 гривень





У результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, до 1854 грн, а максимальна на 850 грн, - повідомляє

Це випливає із затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік.



Так, згідно із законом, прибавка зачепить більшість українців старших за 60 років:



- мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум, водночас збільшення за стаж понад норми становить 1% від ПМ;



- максимальна пенсія не може бути більшою від 10 прожиткових мінімумів (виняток діє для суддів).



Судді за законом мають право на необмежений розмір пенсії. Вона становить до 80% зарплати. Прості українці отримують менш ніж 35% зарплати і розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. Зараз це 17 690 грн.



У формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.



До слова, в Україні вже з 1 червня перерахують пенсії громадянам, які після призначення пенсійних виплат продовжують працювати. Згідно із законодавством, для перерахунку пенсії не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, все відбудеться автоматично.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 липня 2021-го перерахують прожитковий мінімум (ПМ) для всіх категорій, зокрема і пенсіонерів.У результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, до 1854 грн, а максимальна на 850 грн, - повідомляє Главком.

Це випливає із затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік.Так, згідно із законом, прибавка зачепить більшість українців старших за 60 років:- мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум, водночас збільшення за стаж понад норми становить 1% від ПМ;- максимальна пенсія не може бути більшою від 10 прожиткових мінімумів (виняток діє для суддів).Судді за законом мають право на необмежений розмір пенсії. Вона становить до 80% зарплати. Прості українці отримують менш ніж 35% зарплати і розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. Зараз це 17 690 грн.У формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.До слова, в Україні вже з 1 червня перерахують пенсії громадянам, які після призначення пенсійних виплат продовжують працювати. Згідно із законодавством, для перерахунку пенсії не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, все відбудеться автоматично.

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