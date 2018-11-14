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У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд

У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, зросла вартість проїзду. Подекуди - аж на 8 гривень.

Як розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost в.о. начальника управління транспорту Волинської ОДА Наталія Пивовар, перевізники, що працюють на приміських та міжміських маршрутах, надіслали заяви щодо підвищення вартості проїзду. Утім, вони не містять конкретних розрахунків. Відповідно до прийнятої у 2015 році постанови Кабінету міністрів України, облдержадміністрація не може регулювати тарифи на перевезення пасажирів, це - прерогатива перевізників.

"Ми як орган виконавчої влади повинні дотримуватися постанови. Проте Антимонопольний комітет може перевіряти чи відповідають тарифи наданим розрахункам", - зазначила Наталія Пивовар.

Так, наприклад, за словами волинян, щоб дістатися з Луцька до Гірки Полонки маршруткою №107а доведеться заплатити 10 гривень замість 8, за проїзд із Воротнева до Київського майдану у маршрутці №152 доведеться викласти 20 гривень замість 15-ти, доїхати із Рожища до Луцька тепер можна за 28 гривень замість 22, із Лища в Луцьк - за 22 гривні замість 16-ти, проїзд із Воротнева до автостанції у Луцьку у маршрутці №167 обійдеться у 30-ть гривень замість 22. У деяких автобусах вказали причину здорожчання - "у зв'язку з карантинними обмеженнями".

Тим часом, вартість проїзду у приміських маршрутках у межах Луцька становить 7 гривень.

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Теги: гроші, транспорт, проїзд, вибір редактора
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