У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд

У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, зросла вартість проїзду. Подекуди - аж на 8 гривень.Якв.о. начальника управління транспорту Волинської ОДА, перевізники, що працюють на приміських та міжміських маршрутах, надіслали заяви щодо підвищення вартості проїзду. Утім, вони не містять конкретних розрахунків. Відповідно до прийнятої у 2015 році постанови Кабінету міністрів України, облдержадміністрація не може регулювати тарифи на перевезення пасажирів, це - прерогатива перевізників."Ми як орган виконавчої влади повинні дотримуватися постанови. Проте Антимонопольний комітет може перевіряти чи відповідають тарифи наданим розрахункам", - зазначила Наталія Пивовар.Так, наприклад, за словами волинян, щоб дістатися з Луцька до Гірки Полонки маршруткою №107а доведеться заплатити 10 гривень замість 8, за проїзд із Воротнева до Київського майдану у маршрутці №152 доведеться викласти 20 гривень замість 15-ти, доїхати із Рожища до Луцька тепер можна за 28 гривень замість 22, із Лища в Луцьк - за 22 гривні замість 16-ти, проїзд із Воротнева до автостанції у Луцьку у маршрутці №167 обійдеться у 30-ть гривень замість 22. У деяких автобусах вказали причину здорожчання - "у зв'язку з карантинними обмеженнями".Тим часом, вартість проїзду у приміських маршрутках у межах Луцька становить 7 гривень.