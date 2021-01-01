На Волині рятувальники влаштували сюрприз для маленького іменинника





Маленький мешканець міста Володимира-Волинського Даня Ващук має мрію в майбутньому стати рятувальником. Тож усе, що пов’язане з пожежно-рятувальною службою, викликає в малого неабияке захоплення, інформує пресслуба ДСНС України у Волинській області.



31 травня хлопчику виповнилося 6 років.



До дня народження співробітники ДСНС влаштували йому сюрприз: разом із мамою та сестрою запросили до 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського.



Рятувальники розповіли імениннику про основну техніку й спорядження, допомогли приміряти елементи бойового одягу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Справжнім сюрпризом для маленького волинянина став візит до пожежно-рятувальної частини.Маленький мешканець міста Володимира-Волинськогомає мрію в майбутньому стати рятувальником. Тож усе, що пов’язане з пожежно-рятувальною службою, викликає в малого неабияке захоплення, інформує пресслуба ДСНС України у Волинській області.31 травня хлопчику виповнилося 6 років.До дня народження співробітники ДСНС влаштували йому сюрприз: разом із мамою та сестрою запросили до 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського.Рятувальники розповіли імениннику про основну техніку й спорядження, допомогли приміряти елементи бойового одягу.

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