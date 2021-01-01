На Волині рятувальники влаштували сюрприз для маленького іменинника
Сьогодні, 09:29
Справжнім сюрпризом для маленького волинянина став візит до пожежно-рятувальної частини.
Маленький мешканець міста Володимира-Волинського Даня Ващук має мрію в майбутньому стати рятувальником. Тож усе, що пов’язане з пожежно-рятувальною службою, викликає в малого неабияке захоплення, інформує пресслуба ДСНС України у Волинській області.
31 травня хлопчику виповнилося 6 років.
До дня народження співробітники ДСНС влаштували йому сюрприз: разом із мамою та сестрою запросили до 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського.
Рятувальники розповіли імениннику про основну техніку й спорядження, допомогли приміряти елементи бойового одягу.
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Маленький мешканець міста Володимира-Волинського Даня Ващук має мрію в майбутньому стати рятувальником. Тож усе, що пов’язане з пожежно-рятувальною службою, викликає в малого неабияке захоплення, інформує пресслуба ДСНС України у Волинській області.
31 травня хлопчику виповнилося 6 років.
До дня народження співробітники ДСНС влаштували йому сюрприз: разом із мамою та сестрою запросили до 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського.
Рятувальники розповіли імениннику про основну техніку й спорядження, допомогли приміряти елементи бойового одягу.
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