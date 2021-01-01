У волинській лікарні жінці видалили гігантську пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:15
У КП "Волинський обласний медичний центр онкології" пацієнтці видалили величезну злоякісну пухлину.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
В умовах онкогінекологічного відділення КП "ВОМЦО" надають весь спектр онкогінекологічної допомоги: від діагностики до комплексного лікування.
1 червня бригада онкогінекологія на чолі з кандидатом медичних наук Ткачук Т.Є. успішно провела унікальну операцію щодо видалення злоякісної пухлини тіла матки великих розмірів. Нині пацієнтка одужує.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
В умовах онкогінекологічного відділення КП "ВОМЦО" надають весь спектр онкогінекологічної допомоги: від діагностики до комплексного лікування.
1 червня бригада онкогінекологія на чолі з кандидатом медичних наук Ткачук Т.Є. успішно провела унікальну операцію щодо видалення злоякісної пухлини тіла матки великих розмірів. Нині пацієнтка одужує.
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