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У волинській лікарні жінці видалили гігантську пухлину. ФОТО 18+

У волинській лікарні жінці видалили гігантську пухлину. ФОТО 18+
У КП "Волинський обласний медичний центр онкології" пацієнтці видалили величезну злоякісну пухлину.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

В умовах онкогінекологічного відділення КП "ВОМЦО" надають весь спектр онкогінекологічної допомоги: від діагностики до комплексного лікування.

1 червня бригада онкогінекологія на чолі з кандидатом медичних наук Ткачук Т.Є. успішно провела унікальну операцію щодо видалення злоякісної пухлини тіла матки великих розмірів. Нині пацієнтка одужує.
У волинській лікарні жінці видалили гігантську пухлину. ФОТО 18+
У волинській лікарні жінці видалили гігантську пухлину. ФОТО 18+
У волинській лікарні жінці видалили гігантську пухлину. ФОТО 18+

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Теги: медицина, пухлина, операція
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