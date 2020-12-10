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У Погуляйка – нова заступниця

У Погуляйка – нова заступниця
Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко представив свою нову заступницю. Нею стала лучанка Вікторія Левчук, яка раніше працювала у Луцькому національному технічному університеті.

Представлення відбулося сьогодні, 2 червня, повідомляють джерела Інформаційного агентства ВолиньPost.

У пресслужбі Волинської ОДА підтвердили інформацію про кадрові зміни.

Відомо, що останнє місце роботи Вікторії Левчук – відділ маркетингу ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» (начальник відділу).

В ОДА нова заступниця керівника виконавчої гілки влади відповідатиме за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У Погуляйка – нова заступниця


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Теги: Вікторія Левчук, представлення, ОДА, Юрій Погуляйко, заступниця
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