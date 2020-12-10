У Погуляйка – нова заступниця
Сьогодні, 12:04
Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко представив свою нову заступницю. Нею стала лучанка Вікторія Левчук, яка раніше працювала у Луцькому національному технічному університеті.
Представлення відбулося сьогодні, 2 червня, повідомляють джерела Інформаційного агентства ВолиньPost.
У пресслужбі Волинської ОДА підтвердили інформацію про кадрові зміни.
Відомо, що останнє місце роботи Вікторії Левчук – відділ маркетингу ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» (начальник відділу).
В ОДА нова заступниця керівника виконавчої гілки влади відповідатиме за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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Представлення відбулося сьогодні, 2 червня, повідомляють джерела Інформаційного агентства ВолиньPost.
У пресслужбі Волинської ОДА підтвердили інформацію про кадрові зміни.
Відомо, що останнє місце роботи Вікторії Левчук – відділ маркетингу ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» (начальник відділу).
В ОДА нова заступниця керівника виконавчої гілки влади відповідатиме за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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