У Погуляйка – нова заступниця

Юрій Погуляйко представив свою нову заступницю. Нею стала лучанка Вікторія Левчук, яка раніше працювала у Луцькому національному технічному університеті.



Представлення відбулося сьогодні, 2 червня, повідомляють джерела Інформаційного агентства ВолиньPost.



У пресслужбі Волинської ОДА підтвердили інформацію про кадрові зміни.



Відомо, що останнє місце роботи Вікторії Левчук – відділ маркетингу ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» (начальник відділу).



В ОДА нова заступниця керівника виконавчої гілки влади відповідатиме за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.







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