На трасі Луцьк – Ковель вщент згорів автомобіль. ВІДЕО





Пожежа сталася сьогодні, 2 червня.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинських рятувальників.



Розповіли, що на місці події працювали рятувальники ДПРЧ-3 міста Рожище та МПО села Копачівка.



На жаль, автомобіль вигорів вщент.







Автор відео – Назар Недбайло.



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