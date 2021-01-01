На трасі Луцьк – Ковель вщент згорів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 17:04
У селі Кременець Копачівської територіальної громади, що на дорозі Луцьк–Ковель, згоріла автівка Ford Transit Connect.
Пожежа сталася сьогодні, 2 червня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинських рятувальників.
Розповіли, що на місці події працювали рятувальники ДПРЧ-3 міста Рожище та МПО села Копачівка.
На жаль, автомобіль вигорів вщент.
Автор відео – Назар Недбайло.
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Пожежа сталася сьогодні, 2 червня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинських рятувальників.
Розповіли, що на місці події працювали рятувальники ДПРЧ-3 міста Рожище та МПО села Копачівка.
На жаль, автомобіль вигорів вщент.
Автор відео – Назар Недбайло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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