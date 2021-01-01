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На трасі Луцьк – Ковель вщент згорів автомобіль. ВІДЕО

На трасі Луцьк – Ковель вщент згорів автомобіль. ВІДЕО
У селі Кременець Копачівської територіальної громади, що на дорозі Луцьк–Ковель, згоріла автівка Ford Transit Connect.

Пожежа сталася сьогодні, 2 червня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинських рятувальників.

Розповіли, що на місці події працювали рятувальники ДПРЧ-3 міста Рожище та МПО села Копачівка.

На жаль, автомобіль вигорів вщент.



Автор відео – Назар Недбайло.

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Теги: Ford Transit Connect, пожежа
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