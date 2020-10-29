Судитимуть керівника підприємства, яке незаконно рубало дерева у нацпарку на Волині





Про це



Слідство встановило, що директор господарського товариства, яке орендувало частину території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща», упродовж березня-липня 2020 року за відсутності лісорубного квитка здійснив у пущі незаконні порубки дерев.



Такими діями керівника товариства державі завдано збитків на майже 5 мільйонів гривень.



Згодом директор підприємства ще і збув суб’єктам господарювання незаконно заготовлену деревину на суму понад 255 тис. грн, легалізувавши таким чином майно, здобуте злочинним шляхом.



Подальшу його долю вирішуватиме суд.



Довідково: санкцією ч. 4 ст.246 КК України за незаконнуа порубку дерев у лісах, вчинену повторно, на територіях природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки, а також збут незаконно зрубаних дерев передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постане директор підприємства, яке провело незаконні рубки дерев у Цуманській пущі на майже 5 мільйонів гривень.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство встановило, що директор господарського товариства, яке орендувало частину території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща», упродовж березня-липня 2020 року за відсутності лісорубного квитка здійснив у пущі незаконні порубки дерев.Такими діями керівника товариства державі завдано збитків на майже 5 мільйонів гривень.Згодом директор підприємства ще і збув суб’єктам господарювання незаконно заготовлену деревину на суму понад 255 тис. грн, легалізувавши таким чином майно, здобуте злочинним шляхом.Подальшу його долю вирішуватиме суд.

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