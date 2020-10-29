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Судитимуть керівника підприємства, яке незаконно рубало дерева у нацпарку на Волині

Судитимуть керівника підприємства, яке незаконно рубало дерева у нацпарку на Волині
Перед судом постане директор підприємства, яке провело незаконні рубки дерев у Цуманській пущі на майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство встановило, що директор господарського товариства, яке орендувало частину території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща», упродовж березня-липня 2020 року за відсутності лісорубного квитка здійснив у пущі незаконні порубки дерев.

Такими діями керівника товариства державі завдано збитків на майже 5 мільйонів гривень.

Згодом директор підприємства ще і збув суб’єктам господарювання незаконно заготовлену деревину на суму понад 255 тис. грн, легалізувавши таким чином майно, здобуте злочинним шляхом.

Подальшу його долю вирішуватиме суд.

Довідково: санкцією ч. 4 ст.246 КК України за незаконнуа порубку дерев у лісах, вчинену повторно, на територіях природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки, а також збут незаконно зрубаних дерев передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Фото - ілюстративне

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Теги: Цуманська пуща, незаконна рубка, суд, директор підприємства
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