Судитимуть керівника підприємства, яке незаконно рубало дерева у нацпарку на Волині
Сьогодні, 17:55
Перед судом постане директор підприємства, яке провело незаконні рубки дерев у Цуманській пущі на майже 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що директор господарського товариства, яке орендувало частину території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща», упродовж березня-липня 2020 року за відсутності лісорубного квитка здійснив у пущі незаконні порубки дерев.
Такими діями керівника товариства державі завдано збитків на майже 5 мільйонів гривень.
Згодом директор підприємства ще і збув суб’єктам господарювання незаконно заготовлену деревину на суму понад 255 тис. грн, легалізувавши таким чином майно, здобуте злочинним шляхом.
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч. 4 ст.246 КК України за незаконнуа порубку дерев у лісах, вчинену повторно, на територіях природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки, а також збут незаконно зрубаних дерев передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що директор господарського товариства, яке орендувало частину території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща», упродовж березня-липня 2020 року за відсутності лісорубного квитка здійснив у пущі незаконні порубки дерев.
Такими діями керівника товариства державі завдано збитків на майже 5 мільйонів гривень.
Згодом директор підприємства ще і збув суб’єктам господарювання незаконно заготовлену деревину на суму понад 255 тис. грн, легалізувавши таким чином майно, здобуте злочинним шляхом.
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч. 4 ст.246 КК України за незаконнуа порубку дерев у лісах, вчинену повторно, на територіях природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки, а також збут незаконно зрубаних дерев передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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