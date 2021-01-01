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У Луцьку розчищають береги Сапалаївки: видалять більше 200 аварійних дерев

У Луцьку розчищають береги Сапалаївки: видалять більше 200 аварійних дерев
Цього тижня розпочали розчистку берегів річки Сапалаївка від повалених, сухостійних, фаутних, уражених омелою, аварійно-небезпечних дерев, кущів, самосіву на відрізку від моста на вулиці Шопена до вулиці Набережна.

Подекуди зарослі такі, що річку взагалі не видно, повідомив міський голова Ігор Поліщук у фейсбуці.

За словами мера Луцька, проведення робіт організували на численні звернення мешканців міста щодо впорядкування прибережної захисної смуги, а також з метою попередження засмічення, замулення та порушення природного гідрологічного режиму річки через утворення заторів від гілля, листя дерев та чагарників, які знаходяться в незадовільному стані.

Відповідно до акту обстеження та ордеру на роботи, підлягає видаленню 236 аварійних, вітровальних, порослевих самосійних дерев та 46 кущів.

Роботи триватимуть протягом червня цього року.

Після завершення робіт проведуть планування берегової смуги, а в подальшому - її залуження та висаджування декоративних насаджень.
У Луцьку розчищають береги Сапалаївки: видалять більше 200 аварійних дерев
У Луцьку розчищають береги Сапалаївки: видалять більше 200 аварійних дерев
У Луцьку розчищають береги Сапалаївки: видалять більше 200 аварійних дерев

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Теги: дерева, Сапалаївка
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