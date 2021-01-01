Паламар з Волині запатентував технологію переробки паперових відходів

Старший паламар Свято-Миколаївського храму однойменного монастиря в Жидичиніодержав патент на переробку паперових відходів.Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.Юнак захоплюється природничими науками. У Дмитра виникла ідея, як переробити паперові відходи на рідкі шпалери. Він подав заявку від Луцького національного технічного університету і його патент зареєстрували.Тож тепер Дмитро не лише паламар храму, а й власник технології, яка може вирішити ще одну екологічну проблему. Окрім того, він переклав українською мовою брошуру «Послідування паламарського служіння. Практичний посібник для паламарів», яку недавно видав цей монастир.