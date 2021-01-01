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Паламар з Волині запатентував технологію переробки паперових відходів

Паламар з Волині запатентував технологію переробки паперових відходів
Старший паламар Свято-Миколаївського храму однойменного монастиря в Жидичині Дмитро Скорубський одержав патент на переробку паперових відходів.

Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.

Юнак захоплюється природничими науками. У Дмитра виникла ідея, як переробити паперові відходи на рідкі шпалери. Він подав заявку від Луцького національного технічного університету і його патент зареєстрували.

Тож тепер Дмитро не лише паламар храму, а й власник технології, яка може вирішити ще одну екологічну проблему. Окрім того, він переклав українською мовою брошуру «Послідування паламарського служіння. Практичний посібник для паламарів», яку недавно видав цей монастир.

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Теги: патент, екологія, паламар, Жидичин
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