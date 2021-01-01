Юна науковиця з Ковеля перемогла на Всеукраїнському конкурсі





Вихованка Анна Артюхова стала переможцем Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, який цьогоріч проходив у дистанційному форматі.

ПРо це інформують у Станції юних натуралістів.



За захист свого проєкту «Забруднення Бахівського лісу Ковельського району Волинської області твердими побутовими відходами» дівчина отримала найвищу кількість балів серед усіх учасників. Вона впевнено, з великим відривом, здобула І місце у своїй категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гарну новину на завершення навчального року отримав колектив закладу «Станція юних натуралістів міста Ковеля».Вихованкастала переможцем Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, який цьогоріч проходив у дистанційному форматі.ПРо це інформують у Станції юних натуралістів.За захист свого проєкту «Забруднення Бахівського лісу Ковельського району Волинської області твердими побутовими відходами» дівчина отримала найвищу кількість балів серед усіх учасників. Вона впевнено, з великим відривом, здобула І місце у своїй категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія».

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