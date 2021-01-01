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Юна науковиця з Ковеля перемогла на Всеукраїнському конкурсі

Юна науковиця з Ковеля перемогла на Всеукраїнському конкурсі
Гарну новину на завершення навчального року отримав колектив закладу «Станція юних натуралістів міста Ковеля».

Вихованка Анна Артюхова стала переможцем Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, який цьогоріч проходив у дистанційному форматі.
ПРо це інформують у Станції юних натуралістів.

За захист свого проєкту «Забруднення Бахівського лісу Ковельського району Волинської області твердими побутовими відходами» дівчина отримала найвищу кількість балів серед усіх учасників. Вона впевнено, з великим відривом, здобула І місце у своїй категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія».

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Теги: Анна Артюхова, Всеукраїнський конкурсу винахідницьких та рац
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