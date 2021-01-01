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У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут до приєднаних сіл

У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут до приєднаних сіл
Планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 127 “Луцьк – Озденіж”.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

Нагадаємо, села Буків та Озденіж, які з жовтня 2020-го року належать до Луцької міської громади, у квітні залишилися без будь-якого автобусного сполучення. Це сталося після того, як місцевий перевізник припинив здійснювати перевезення за маршрутом Луцьк – Озденіж.

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Відповідно до умов конкурсу, на маршруті працюватиме один автобус. У прямому та зворотному напрямку маршрут пролягає так: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський м-н, Дубнівська (Авторемонтна, Рівненська), Архітектора Метельницького, Глушець, Ковельська, с .Зміїнець, с. Милуші, с. Княгининок, с. Сирники, с. Буків, с. Іванчиці, с. Озденіж (місця міжзмінного відстою на території АС № 1 та у с. Озденіж)

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Теги: перевезення, маршрутки, Озденіж, Буків
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