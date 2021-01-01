У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут до приєднаних сіл





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.



Нагадаємо, села Буків та Озденіж, які з жовтня 2020-го року належать до Луцької міської громади,



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцькраді прокоментували підвищення вартості проїзду на приміських маршрутах



Відповідно до умов конкурсу, на маршруті працюватиме один автобус. У прямому та зворотному напрямку маршрут пролягає так: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський м-н, Дубнівська (Авторемонтна, Рівненська), Архітектора Метельницького, Глушець, Ковельська, с .Зміїнець, с. Милуші, с. Княгининок, с. Сирники, с. Буків, с. Іванчиці, с. Озденіж (місця міжзмінного відстою на території АС № 1 та у с. Озденіж)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 127 “Луцьк – Озденіж”.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.Нагадаємо, села Буків та Озденіж, які з жовтня 2020-го року належать до Луцької міської громади, у квітні залишилися без будь-якого автобусного сполучення . Це сталося після того, як місцевий перевізник припинив здійснювати перевезення за маршрутом Луцьк – Озденіж.Відповідно до умов конкурсу, на маршруті працюватиме один автобус. У прямому та зворотному напрямку маршрут пролягає так: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський м-н, Дубнівська (Авторемонтна, Рівненська), Архітектора Метельницького, Глушець, Ковельська, с .Зміїнець, с. Милуші, с. Княгининок, с. Сирники, с. Буків, с. Іванчиці, с. Озденіж (місця міжзмінного відстою на території АС № 1 та у с. Озденіж)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію